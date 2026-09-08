россияне ударили «шахедом» по телеканалам «Мы — Украина» и «Мы — Украина+», есть пострадавшие

Днём 8 сентября во время атаки на Киев россияне разрушили помещения телеканалов "Мы-Украина" и "Мы-Украина+", в результате обстрела есть пострадавшие. Об этом говорится на сайте телеканала, пишет УНН.

В момент атаки телеканал "Мы-Украина" как раз работал в прямом эфире национального телемарафона "Единые новости".

На месте российского удара работают спасатели и медики. Сотрудники телеканала сообщили о трёх пострадавших, им оказывают необходимую помощь.

Атака произошла днём после массированного ночного обстрела Киева. Информация о последствиях удара уточняется.

Это уже не первый российский удар, в результате которого пострадало помещение телеканала. В ночь на 20 августа офис "Мы-Украина" получил повреждения во время массированной атаки на Киев. Тогда в здании выбило окна, значительные повреждения получил ньюзрум, взрывной волной снесло часть потолка в коридорах

Президент Владимир Зеленский назвал атаку "новой страницей российской деградации" и подчеркнул необходимость международной реакции на удары по украинским медиа.

Сегодня Россия нанесла удар по медиа, по журналистам. Ударный дрон атаковал здание телеканала "Мы – Украина" телемарафона "Единые новости". Просто посреди дня. Именно тогда, когда журналисты были в эфире. Здание частично разрушено. На месте работают все необходимые службы

Он отметил, что сотрудники ГСЧС уже потушили пожар. По состоянию на данный момент известно о пяти пострадавших. К сожалению, их количество ещё может увеличиться.

Шахеды" против медиа – это новая страница российской деградации, и на это точно должна быть реакция Европы и мира. Нельзя оставлять безнаказанным ни один удар по Украине и украинцам – по жизни. Россию нужно остановить, и это возможно только благодаря совместным усилиям