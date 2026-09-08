$44.470.1051.680.11
ukenru
10:15 • 2750 просмотра
Зеленский назвал возможные места для трехсторонней встречи Украины, США и россии
10:13 • 5750 просмотра
россияне ударили «шахедом» по телеканалам «Мы — Украина» и «Мы — Украина+», есть пострадавшие Photo
07:39 • 18842 просмотра
В шести регионах Украины наблюдаются отключения электроэнергии из-за вражеских обстрелов
06:50 • 18935 просмотра
российские войска атаковали поезд Киев - Сумы, удалось спасти 90 пассажировVideo
8 сентября, 03:56 • 26869 просмотра
Атака на Киев: двое погибших и семеро пострадавших
7 сентября, 23:32 • 38060 просмотра
Кремль установил новый дедлайн для захвата Донецкой области — Палиса
7 сентября, 20:14 • 33181 просмотра
Генпрокурор Кравченко подал в отставку
7 сентября, 18:43 • 31836 просмотра
Украина хочет использовать сентябрь–октябрь для перезапуска дипломатического процесса - Зеленский
7 сентября, 17:44 • 28203 просмотра
Кабмин снова подал в Верховную Раду пакет законопроектов об отмене льгот на посылки стоимостью до 150 евро
7 сентября, 15:49 • 29600 просмотра
Международные резервы Украины продолжают "таять" — за август сократились до $48,7 млрд
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
2.3м/с
41%
751мм
Популярные новости
Киев атакован ракетами: повреждены жилой дом и автомобиль8 сентября, 00:59 • 19473 просмотра
Бернем и Трамп обсудили прекращение огня в Украине8 сентября, 01:31 • 26715 просмотра
Атака на Киев: в учебном заведении вспыхнул пожар, в жилом доме заблокированы люди8 сентября, 01:43 • 22000 просмотра
Ночная атака на Киев: шестеро пострадавших, троих госпитализировали8 сентября, 03:02 • 30545 просмотра
Количество пострадавших в Киеве возросло до 16 после ночной атаки рф 8 сентябряPhoto08:35 • 13635 просмотра
публикации
До €45 млрд в 2026 году: какие условия должна выполнить Украина для получения финансирования ЕС7 сентября, 18:16 • 40242 просмотра
Лига чемпионов УЕФА 2026/27: расписание первого тура7 сентября, 13:32 • 55349 просмотра
Метро и городские учреждения будут работать, а массовые мероприятия ограничат — как изменится жизнь в Киеве после 10 сентября7 сентября, 13:02 • 57093 просмотра
Fire Point на оборонной выставке MSPO в Польше покажет FP-5 "Фламинго" и баллистические ракеты FP-7 и FP-97 сентября, 12:38 • 58657 просмотра
От аналитической справки до уголовного дела: юрист объяснил, как БЭБ открывает производства против бизнеса7 сентября, 11:15 • 57619 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Кличко
Ирина Терех
Дональд Трамп
Вигивский Иван Михайлович
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Одесская область
Крым
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Энистон рассказала о последнем совете, который получила от Долли Партон4 сентября, 23:07 • 68549 просмотра
Жена Стива Ирвина спустя 20 лет рассказала о последних неделях жизни «охотника на крокодилов»Photo4 сентября, 22:06 • 64841 просмотра
Блогерша Анастасия Скальницкая объявила о разводе с мужемVideo4 сентября, 16:24 • 72782 просмотра
Келли Осборн рассказала, как пережила жесткий бодишейминг после смерти отцаPhoto4 сентября, 00:05 • 89774 просмотра
Хлои Кардашьян показала детей в первый день учебы и призналась, что не готова к их взрослениюPhoto3 сентября, 23:07 • 84317 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Социальная сеть
Крылатая ракета
P-800 Oniks
9К720 Искандер

россияне ударили «шахедом» по телеканалам «Мы — Украина» и «Мы — Украина+», есть пострадавшие

Киев • УНН

 • 5764 просмотра

Во время дневной атаки на Киев россияне разрушили помещения телеканалов «Мы — Украина» и «Мы — Украина+». Есть пострадавшие.

россияне ударили «шахедом» по телеканалам «Мы — Украина» и «Мы — Украина+», есть пострадавшие

Днём 8 сентября во время атаки на Киев россияне разрушили помещения телеканалов "Мы-Украина" и "Мы-Украина+", в результате обстрела есть пострадавшие. Об этом говорится на сайте телеканала, пишет УНН.

Детали

В момент атаки телеканал "Мы-Украина" как раз работал в прямом эфире национального телемарафона "Единые новости".

На месте российского удара работают спасатели и медики. Сотрудники телеканала сообщили о трёх пострадавших, им оказывают необходимую помощь.

Атака произошла днём после массированного ночного обстрела Киева. Информация о последствиях удара уточняется.

Это уже не первый российский удар, в результате которого пострадало помещение телеканала. В ночь на 20 августа офис "Мы-Украина" получил повреждения во время массированной атаки на Киев. Тогда в здании выбило окна, значительные повреждения получил ньюзрум, взрывной волной снесло часть потолка в коридорах

- говорится в сообщении.

Президент Владимир Зеленский назвал атаку "новой страницей российской деградации" и подчеркнул необходимость международной реакции на удары по украинским медиа.

Сегодня Россия нанесла удар по медиа, по журналистам. Ударный дрон атаковал здание телеканала "Мы – Украина" телемарафона "Единые новости". Просто посреди дня. Именно тогда, когда журналисты были в эфире. Здание частично разрушено. На месте работают все необходимые службы

- сказал Президент.

Он отметил, что сотрудники ГСЧС уже потушили пожар. По состоянию на данный момент известно о пяти пострадавших. К сожалению, их количество ещё может увеличиться.

Шахеды" против медиа – это новая страница российской деградации, и на это точно должна быть реакция Европы и мира. Нельзя оставлять безнаказанным ни один удар по Украине и украинцам – по жизни. Россию нужно остановить, и это возможно только благодаря совместным усилиям

- заявил Зеленский.

Напомним

В результате ночной атаки, 8 сентября, по Киеву погибли два человека, 16 пострадали, повреждено более 50 объектов. На семи локациях продолжаются спасательные работы.

Ольга Розгон

Война в Украине
Взрывы
Воздушная тревога
Война в Украине
Киев