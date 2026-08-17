ГУР назвало причетних до мілітаризації українських дітей на окупованих територіях

Головне управління розвідки Міноборони оприлюднило дані причетних до мілітаризації українських дітей на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомляє ГУР, передає УНН.

На змаганнях "зарніца 2.0", які відбулися на ТОТ України у травні 2026 року, путінське "двіжєніє пєрвих" навчало дітей поводитися зі зброєю та вибухівкою, керувати дронами, а також поширювало серед неповнолітніх мілітаристську пропаганду. Мета таких заходів - знищити в дітях українську ідентичність та підготувати їх до участі у злочинній війні проти власної країни - повідомили в ГУР.

У розвідці оприлюднили осіб, які мілітаризують дітей на тимчасово окупованих територіях України:

артур орлов - голова правління “двіжєнія пєрвих”;

алєксєй лаврєнтьєв, маріна цвєтінская, руял алієв, єкатєріна козирь та вікторія костроміна - регіональні “керівники” “двіжєнія пєрвих” на ТОТ України. Під час змагань на ТОТ Запорізької області костроміна заявила, що набуті дітьми військові навички стануть для них “надійним фундаментом у житті”;

свєтлана бєспалова - так звана заступниця міністра освіти, науки і молоді російської окупаційної адміністрації у Криму. Із квітня 2022 року бере участь у реалізації освітньої та молодіжної політики держави-агресора на окупованому півострові, сприяє інтеграції місцевих закладів освіти до російського освітнього простору та впровадженню російських виховних і пропагандистських практик;

нікіта поляков - начальник штабу регіонального відділення російської “юнармії” на ТОТ Херсонської області. Регулярно організовує пропагандистські заходи для дітей із залученням учасників злочинної війни росії проти України та представників силових структур рф.

Держава-агресор росія здійснює на ТОТ України насильницьку ідеологічну "перепрошивку" українських дітей та формує майбутнє поповнення армії заради реалізації агресивної неоімперської політики. ГУР документує методи, організаторів і виконавців злочинних дій на окупованих територіях України - на кожного й на кожну з них чекає невідворотна й справедлива відплата - наголосили в ГУР.

Нагадаємо

За мілітаризацію українських дітей на окупованих територіях повідомлено про підозру восьми учасникам організованої групи - керівникам територіальних штабів "юнармії" на ТОТ Донеччини.