За мілітаризацію українських дітей в окупації отримали підозри 8 керівників штабів "юнармії"

$43.140.03
50.900.14
ukenru
12:09 • 3312 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
11:00 • 13661 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
09:41 • 13539 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
09:02 • 16661 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 56687 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 51700 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 40309 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 52305 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 96241 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 35680 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3.4м/с
74%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Республіканці побоюються втратити контроль над Конгресом через політику Трампа - The Hill6 лютого, 04:06 • 6038 перегляди
Бессент: подальші санкції США проти рф залежать від мирних переговорів6 лютого, 04:30 • 20064 перегляди
Переговори в Абу-Дабі: Україна та росія обмінялися полоненими, але не досягли прогресу щодо Донбасу - WSJ08:45 • 4746 перегляди
Блокування Starlink для росіян сповільнить удари по логістиці України - ISW09:36 • 12110 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto11:15 • 10514 перегляди
Публікації
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto11:15 • 10630 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
11:00 • 13664 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 28850 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 56689 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 96242 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Фрідріх Мерц
Михайло Федоров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запоріжжя
Державний кордон України
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 17548 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 20448 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 29803 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 33037 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 69830 перегляди
Актуальне
Техніка
Starlink
Соціальна мережа
Опалення
Золото

За мілітаризацію українських дітей в окупації отримали підозри 8 керівників штабів "юнармії"

Київ • УНН

 • 560 перегляди

Вісьмом керівникам територіальних штабів "юнармії" на окупованій території Донеччини повідомлено про підозру. Їх звинувачують у мілітаризації українських дітей.

За мілітаризацію українських дітей в окупації отримали підозри 8 керівників штабів "юнармії"
npu.gov.ua

За мілітаризацію українських дітей на окупованих територіях повідомлено про підозру восьми учасникам організованої групи - керівникам територіальних штабів "юнармії" на ТОТ Донеччини, повідомили у п'ятницю в Офісі Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

За даними прокуратури, українських дітей на тимчасово окупованій території Донеччини упродовж шести років системно готували до війни. Їх цілеспрямовано втягували у військову систему держави-агресора через, як вказали у відомстві, пропаганду, псевдопатріотичні заходи та обіцянки "соціальних пільг" і кар’єрних перспектив у збройних силах рф.

"Лише з 2019 по 2025 роки до руху "Юнармія" було залучено близько 6 тисяч українських дітей віком від 6 до 18 років. Зафіксовано випадки, коли після досягнення повноліття діти, які пройшли таку підготовку, вступали до лав збройних сил рф та брали участь у бойових діях проти України", - ідеться у повідомленні.

Ювенальні прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру вісьмом громадянам України, які у складі організованої групи забезпечували функціонування цієї системи на тимчасово окупованій території. Їхні дії кваліфіковано за ч.3 ст 28 та ч.1 статті 438 КК України

- повідомили у прокуратурі.

Як зазначили у прокуратурі, у 2016 році за ініціативою тодішнього міністра оборони рф було створено всеросійський дитячо-юнацький військово-патріотичний рух "юнармія", діяльність якого згодом поширили на тимчасово окуповані території України, зокрема Крим, а також Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області.

"Під прикриттям "патріотичного виховання" неповнолітніх залучали до військової підготовки та формували в них лояльність до держави-агресора. Дітей навчали поводженню зі зброєю, проводили тактичні заняття, військові марші та присяги на вірність рф. Паралельно велася активна пропаганда служби в армії рф, яку подавали як соціально вигідний і перспективний шлях", - вказано у повідомленні.

Згідно зі стратегією розвитку патріотичного виховання в рф, щороку не менше 10 відсотків новобранців до лав збройних сил росії мають поповнюватися саме з числа вихованців "юнармії". "Це підтверджує, що рух використовувався як інструмент підготовки мобілізаційного резерву", - наголосили у прокуратурі.

"Упродовж 2019-2025 років вісім керівників територіальних штабів "юнармії" так званої "днр" координували діяльність руху на тимчасово окупованій території Донецької області, забезпечуючи масове залучення українських дітей до військово-патріотичних заходів і пропаганди служби в збройних силах рф", - вказали у прокуратурі.

У Нацполіції уточнили, що про підозру тепер повідомили керівникам усіх осередків проросійської організації "юнармія" на Донеччині.

"Наразі викрито керівників територіальних штабів у Донецьку, Горлівці, Амвросіївці, Сніжному, Комсомольському, Жданівці, Єнакієвому та Дебальцевому. З урахуванням раніше оголошених підозр, усі керівники осередків "юнармії" в Донецькій області нині мають статус підозрюваних у межах одного кримінального провадження", - вказали у поліції.

Окрім того, як повідомляється, встановлено, що 15 березня 2022 року міністр оборони рф видав наказ №132 щодо залучення членів руху "юнармія" до бойових дій на території України для поповнення втрат російської армії.

Комітет ООН з прав дитини у звіті від 1 березня 2024 року наголосив на необхідності припинення політики політизації та мілітаризації дітей на тимчасово окупованих територіях України.

Начальник відділу Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Офісу Генерального прокурора Яніна Тертична зазначила:

Мілітаризація дітей - є частиною цілеспрямованої політики росії щодо викорінення української ідентичності, а тому особи, причетні до мілітаризації шляхом пропаганди служби в армії держави-окупанта, нестимуть кримінальну відповідальність згідно із законом

Доповнення

Як вказали у прокуратурі, у жовтні 2025 року за цими ж фактами було організовану групу у складі керівника регіонального штабу "юнармії" "днр" та шести керівників територіальних штабів, які здійснювали мілітаризацію українських дітей шляхом пропаганди служби в зс рф, а також виготовляли та поширювали матеріали, які виправдовували та заперечували збройну агресію рф проти України.

За мілітаризацію дітей в окупації через "юнармію" отримали підозри семеро причетних - прокуратура30.10.25, 10:48 • 3274 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
російська пропаганда
Мобілізація
Війна в Україні
Донецька область
Луганська область
Генеральний прокурор (Україна)
Запорізька область
Херсонська область
Крим
Україна