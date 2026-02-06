$43.140.03
За милитаризацию украинских детей в оккупации получили подозрения 8 руководителей штабов "юнармии"

Киев • УНН

 • 1342 просмотра

Восьми руководителям территориальных штабов "юнармии" на оккупированной территории Донетчины сообщено о подозрении. Их обвиняют в милитаризации украинских детей.

За милитаризацию украинских детей в оккупации получили подозрения 8 руководителей штабов "юнармии"
npu.gov.ua

О подозрении в милитаризации украинских детей на оккупированных территориях сообщено восьми участникам организованной группы — руководителям территориальных штабов "юнармии" на временно оккупированных территориях Донецкой области, сообщили в пятницу в Офисе Генпрокурора, пишет УНН.

Детали

По данным прокуратуры, украинских детей на временно оккупированной территории Донецкой области в течение шести лет системно готовили к войне. Их целенаправленно вовлекали в военную систему государства-агрессора через, как указали в ведомстве, пропаганду, псевдопатриотические мероприятия и обещания "социальных льгот" и карьерных перспектив в вооруженных силах рф.

"Только с 2019 по 2025 годы в движение "юнармия" было привлечено около 6 тысяч украинских детей в возрасте от 6 до 18 лет. Зафиксированы случаи, когда после достижения совершеннолетия дети, прошедшие такую подготовку, вступали в ряды вооруженных сил рф и участвовали в боевых действиях против Украины", - говорится в сообщении.

Ювенальные прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении восьми гражданам Украины, которые в составе организованной группы обеспечивали функционирование этой системы на временно оккупированной территории. Их действия квалифицированы по ч.3 ст 28 и ч.1 статьи 438 УК Украины

- сообщили в прокуратуре.

Как отметили в прокуратуре, в 2016 году по инициативе тогдашнего министра обороны рф было создано всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "юнармия", деятельность которого впоследствии распространили на временно оккупированные территории Украины, в частности Крым, а также Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области.

"Под прикрытием "патриотического воспитания" несовершеннолетних привлекали к военной подготовке и формировали у них лояльность к государству-агрессору. Детей обучали обращению с оружием, проводили тактические занятия, военные марши и присяги на верность рф. Параллельно велась активная пропаганда службы в армии рф, которую подавали как социально выгодный и перспективный путь", - указано в сообщении.

Согласно стратегии развития патриотического воспитания в рф, ежегодно не менее 10 процентов новобранцев в ряды вооруженных сил россии должны пополняться именно из числа воспитанников "юнармии". "Это подтверждает, что движение использовалось как инструмент подготовки мобилизационного резерва", - подчеркнули в прокуратуре.

"В течение 2019-2025 годов восемь руководителей территориальных штабов "юнармии" так называемой "днр" координировали деятельность движения на временно оккупированной территории Донецкой области, обеспечивая массовое привлечение украинских детей к военно-патриотическим мероприятиям и пропаганде службы в вооруженных силах рф", - указали в прокуратуре.

В Нацполиции уточнили, что о подозрении теперь сообщили руководителям всех ячеек пророссийской организации "юнармия" в Донецкой области.

"Сейчас разоблачены руководители территориальных штабов в Донецке, Горловке, Амвросиевке, Снежном, Комсомольском, Ждановке, Енакиево и Дебальцево. С учетом ранее объявленных подозрений, все руководители ячеек "юнармии" в Донецкой области сейчас имеют статус подозреваемых в рамках одного уголовного производства", - указали в полиции.

Кроме того, как сообщается, установлено, что 15 марта 2022 года министр обороны рф издал приказ №132 о привлечении членов движения "юнармия" к боевым действиям на территории Украины для пополнения потерь российской армии.

Комитет ООН по правам ребенка в отчете от 1 марта 2024 года подчеркнул необходимость прекращения политики политизации и милитаризации детей на временно оккупированных территориях Украины.

Начальник отдела Департамента защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию Офиса Генерального прокурора Янина Тертычная отметила:

Милитаризация детей - это часть целенаправленной политики россии по искоренению украинской идентичности, а потому лица, причастные к милитаризации путем пропаганды службы в армии государства-оккупанта, будут нести уголовную ответственность согласно закону

Дополнение

Как указали в прокуратуре, в октябре 2025 года по этим же фактам была организована группа в составе руководителя регионального штаба "юнармии" "днр" и шести руководителей территориальных штабов, которые осуществляли милитаризацию украинских детей путем пропаганды службы в вс рф, а также изготавливали и распространяли материалы, которые оправдывали и отрицали вооруженную агрессию рф против Украины.

За милитаризацию детей в оккупации через "юнармию" получили подозрения семеро причастных - прокуратура30.10.25, 10:48 • 3274 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
российская пропаганда
Мобилизация
Война в Украине
Донецкая область
Луганская область
Генеральный прокурор Украины
Запорожская область
Херсонская область
Крым
Украина