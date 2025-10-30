За милитаризацию детей в оккупации через "юнармию" получили подозрения семеро причастных - прокуратура

Семеро причастных к российской милитаризации украинских детей на оккупированных территориях получили подозрения, сообщили в Офисе Генпрокурора в четверг, пишет УНН.

Ювенальные прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении семи гражданам Украины, которые привлекали несовершеннолетних к деятельности военно-патриотического движения, контролируемого вооруженными силами РФ - сообщили в Офисе Генпрокурора.

По данным следствия, на временно оккупированных территориях распространяется деятельность так называемой "юнармии", созданной министерством обороны РФ. Ее цель - формировать лояльность к государству-агрессору и готовить детей к службе в ее армии.

По данным Нацполиции, под видом "военно-патриотического" воспитания на детях системно отрабатывались элементы военной подготовки: строевая подготовка, работа с оружием, обучение тактике боя и идеологическая обработка с целью воспитания враждебного отношения к Украине.

"В систему попадали дети из Донецка и прилегающих населенных пунктов, а впоследствии - и из новооккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей", - сообщили в полиции.

Как указали в прокуратуре, фиксируются случаи, когда после достижения совершеннолетия воспитанники "юнармии" принимали участие в боевых действиях против Украины.

В материалах уголовного производства, как сообщили в полиции, в частности, приведен пример 18-летнего жителя Горловки, который в 2014 году, будучи ребенком, попал под влияние этой системы, а в 2023 году с согласия матери вступил в движение и в дальнейшем - в ряды вооруженных формирований РФ. Парень погиб в июне 2024 года во время боевых действий.

Подобные факты, отметили в полиции, подтверждаются фотоматериалами и другими источниками в открытых сетях.

Руководитель регионального штаба и шестеро руководителей местных подразделений в Донецкой области в течение 2019-2025 годов привлекли к этому движению более 6 тысяч украинских детей. Им проводили строевую и начальную военную подготовку, пропагандировали вступление в вооруженные силы РФ - сообщили в прокуратуре.

Действия подозреваемых, по данным прокуратуры, квалифицированы, в частности, за нарушение законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Как проинформировали в полиции, среди подозреваемых - руководитель регионального отделения "юнармии" в Донецкой области, его заместитель, руководители городских ячеек в Макеевке, Кировском и Торезе, руководитель местного штаба "молодая гвардия - юнармия", а также лица, ответственные за вербовку, учебные программы и материально-техническое обеспечение. "По материалам расследования сообщено о подозрении десяти фигурантам, причастным к организации и курированию деятельности "юнармии" на региональном и местном уровнях", - говорится в сообщении полиции.

