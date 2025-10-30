За милитаризацию детей в оккупации через "юнармию" получили подозрения семеро причастных - прокуратура

$42.080.01
48.980.00
ukenru
08:17 • 5918 просмотра
Почасовые отключения света отменены, но могут вернуться - Минэнерго
Эксклюзив
08:02 • 11326 просмотра
Цели, которые преследует Китай: эксперт оценил вероятность участия Пекина в переговорах по войне в Украине
07:49 • 10623 просмотра
Винницкая область и Прикарпатье подверглись атаке рф на критическую инфраструктуру: есть пострадавшие, в Ладыжине - перебои со светом, водой и теплом
06:13 • 16374 просмотра
Трамп обсудил войну рф против Украины с Си Цзиньпином: говорит, Китай будет работать над решением вместе с США
30 октября, 01:44 • 25925 просмотра
Трамп приказал начать испытания ядерного оружия США
29 октября, 18:25 • 43757 просмотра
В Украине молодежь в возрасте 18–25 лет сможет получить до 200 тыс. грн на старт бизнеса
29 октября, 16:51 • 44519 просмотра
Суд отправил экс-главу Укрэнерго Кудрицкого под стражу на два месяца
Эксклюзив
29 октября, 14:53 • 42420 просмотра
В Ирпене кот погиб после предполагаемого выстрела: полиция расследует инцидент
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 91051 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:21 • 43864 просмотра
Незаконная деятельность игорных заведений: с начала этого года в суд направлено столько же дел, сколько за весь 2024 год
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
4м/с
88%
745мм
Популярные новости
Ночью Москва подверглась атаке беспилотников, несколько российских аэропортов приостановили работу30 октября, 02:14 • 24400 просмотра
Запорожье подверглось вражеской атаке: поврежден объект инфраструктуры, в городе бушуют пожарыPhoto30 октября, 03:11 • 18791 просмотра
Вражеские удары по энергетической инфраструктуре вызвали перебои со светом и задержки поездов04:34 • 30660 просмотра
Во всех регионах Украины графики отключений света до 19 часов - Укрэнерго06:35 • 12204 просмотра
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине08:40 • 6794 просмотра
публикации
Зимние каникулы в 2026 году: когда и сколько будут отдыхать школьники в Украине08:40 • 7418 просмотра
И.о. ректора ГБТУ Андрей Кудряшов "забыл" указать сожительницу и дорогие подарки: что должно проверить НАПКPhoto
Эксклюзив
29 октября, 12:54 • 91054 просмотра
С сегодняшнего дня действуют новые правила торговли между Украиной и ЕС: какие квоты на агропродукцию вырастутPhoto29 октября, 11:54 • 80281 просмотра
Бюджетные и вкусные: пять рецептов обедов до 100 грн для экономных хозяекPhoto29 октября, 11:14 • 66947 просмотра
Инсульт «молодеет»: что нужно знать о симптомах и профилактике болезни
Эксклюзив
29 октября, 07:00 • 98721 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Владимир Зеленский
Линдси Грэм
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Запорожье
Южная Корея
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес и Бенни Бланко отметили месяц брака: как прошел отдых звезд в Калифорнии29 октября, 15:50 • 27230 просмотра
Джейми Ли Кертис рассказала, как "случайно" попала в актерскую профессию29 октября, 13:18 • 35429 просмотра
Меган Маркл и принц Гарри наслаждались свиданием, посетив игру Мировой серии-2025 в Лос-АнджелесеPhotoVideo29 октября, 08:05 • 60597 просмотра
The Weeknd приобрел поместье во Флориде за $50 миллионов, установив рекордPhoto29 октября, 06:46 • 64974 просмотра
Поп-звезда Дуа Липа возглавила рейтинг самых богатых звезд до 30 лет в Британии и ИрландииPhoto28 октября, 18:29 • 46010 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
BFM TV
Золото

За милитаризацию детей в оккупации через "юнармию" получили подозрения семеро причастных - прокуратура

Киев • УНН

 • 982 просмотра

Семь граждан Украины получили подозрения за привлечение несовершеннолетних к военно-патриотическому движению, контролируемому вооруженными силами РФ. Это движение, известное как "юнармия", готовит детей к службе в российской армии и формирует лояльность к агрессору.

За милитаризацию детей в оккупации через "юнармию" получили подозрения семеро причастных - прокуратура

Семеро причастных к российской милитаризации украинских детей на оккупированных территориях получили подозрения, сообщили в Офисе Генпрокурора в четверг, пишет УНН.

Ювенальные прокуроры Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении семи гражданам Украины, которые привлекали несовершеннолетних к деятельности военно-патриотического движения, контролируемого вооруженными силами РФ

- сообщили в Офисе Генпрокурора.

По данным следствия, на временно оккупированных территориях распространяется деятельность так называемой "юнармии", созданной министерством обороны РФ. Ее цель - формировать лояльность к государству-агрессору и готовить детей к службе в ее армии.

По данным Нацполиции, под видом "военно-патриотического" воспитания на детях системно отрабатывались элементы военной подготовки: строевая подготовка, работа с оружием, обучение тактике боя и идеологическая обработка с целью воспитания враждебного отношения к Украине.

"В систему попадали дети из Донецка и прилегающих населенных пунктов, а впоследствии - и из новооккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей", - сообщили в полиции.

Как указали в прокуратуре, фиксируются случаи, когда после достижения совершеннолетия воспитанники "юнармии" принимали участие в боевых действиях против Украины.

В материалах уголовного производства, как сообщили в полиции, в частности, приведен пример 18-летнего жителя Горловки, который в 2014 году, будучи ребенком, попал под влияние этой системы, а в 2023 году с согласия матери вступил в движение и в дальнейшем - в ряды вооруженных формирований РФ. Парень погиб в июне 2024 года во время боевых действий.

Подобные факты, отметили в полиции, подтверждаются фотоматериалами и другими источниками в открытых сетях.

Руководитель регионального штаба и шестеро руководителей местных подразделений в Донецкой области в течение 2019-2025 годов привлекли к этому движению более 6 тысяч украинских детей. Им проводили строевую и начальную военную подготовку, пропагандировали вступление в вооруженные силы РФ

- сообщили в прокуратуре.

Действия подозреваемых, по данным прокуратуры, квалифицированы, в частности, за нарушение законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Как проинформировали в полиции, среди подозреваемых - руководитель регионального отделения "юнармии" в Донецкой области, его заместитель, руководители городских ячеек в Макеевке, Кировском и Торезе, руководитель местного штаба "молодая гвардия - юнармия", а также лица, ответственные за вербовку, учебные программы и материально-техническое обеспечение. "По материалам расследования сообщено о подозрении десяти фигурантам, причастным к организации и курированию деятельности "юнармии" на региональном и местном уровнях", - говорится в сообщении полиции.

рф выделяет более миллиарда рублей на финансирование "юнармии" для промывки мозгов украинским детям - ЦНС28.04.25, 06:06 • 3591 просмотр

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКриминал и ЧП
Мобилизация
Военное положение
Война в Украине
Национальная полиция Украины
Генеральный прокурор Украины
Запорожская область
Горловка
Херсонская область
Украина
Донецк