За мілітаризацію дітей в окупації через "юнармію" отримали підозри семеро причетних - прокуратура

Семеро причетних до російської мілітаризації українських дітей на окупованих територіях отримали підозри, повідомили в Офісу Генпрокурора у четвер, пише УНН.

Ювенальні прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру семи громадянам України, які залучали неповнолітніх до діяльності військово-патріотичного руху, контрольованого збройними силами рф - повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, на тимчасово окупованих територіях поширюється діяльність так званої "юнармії", створеної міністерством оборони рф. Її мета - формувати лояльність до держави-агресора та готувати дітей до служби в її армії.

За даними Нацполіції, під виглядом "військово-патріотичного" виховання на дітях системно відпрацьовувалися елементи військової підготовки: стройова підготовка, робота зі зброєю, навчання тактики бою та ідеологічна обробка з метою виховання ворожого ставлення до України.

"До системи потрапляли діти з Донецька та прилеглих населених пунктів, а згодом - і з новоокупованих територій Херсонської та Запорізької областей", - повідомили у поліції.

Як вказали у прокуратурі, фіксуються випадки, коли після досягнення повноліття вихованці "юнармії" брали участь у бойових діях проти України.

У матеріалах кримінального провадження, як повідомили у поліції, зокрема, наведено приклад 18-річного жителя Горлівки, який у 2014 році, будучи дитиною, потрапив під вплив цієї системи, а у 2023 році за згодою матері вступив до руху та надалі - до лав збройних формувань рф. Хлопець загинув у червні 2024 року під час бойових дій.

Подібні факти, зазначили у поліції, підтверджуються фотоматеріалами та іншими джерелами у відкритих мережах.

Керівник регіонального штабу та шестеро керівників місцевих підрозділів у Донецькій області упродовж 2019-2025 років залучили до цього руху понад 6 тисяч українських дітей. Їм проводили стройову та початкову військову підготовку, пропагували вступ до збройних сил рф - повідомили у прокуратурі.

Дії підозрюваних, за даними прокуратури, кваліфіковано, зокрема, за порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Як поінформували у поліції, серед підозрюваних - керівник регіонального відділення "юнармії" в Донецькій області, його заступник, очільники міських осередків у Макіївці, Кіровському та Торезі, керівник місцевого штабу "молода гвардія - юнармія", а також особи, відповідальні за вербування, навчальні програми та матеріально-технічне забезпечення. "За матеріалами розслідування повідомлено про підозру десятьом фігурантам, причетним до організації і курування діяльності "юнармії" на регіональному та місцевому рівнях", - ідеться у повідомленні поліції.

