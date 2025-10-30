За мілітаризацію дітей в окупації через "юнармію" отримали підозри семеро причетних - прокуратура
Київ • УНН
Сім громадян України отримали підозри за залучення неповнолітніх до військово-патріотичного руху, контрольованого збройними силами РФ. Цей рух, відомий як "юнармія", готує дітей до служби в російській армії та формує лояльність до агресора.
Семеро причетних до російської мілітаризації українських дітей на окупованих територіях отримали підозри, повідомили в Офісу Генпрокурора у четвер, пише УНН.
Ювенальні прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру семи громадянам України, які залучали неповнолітніх до діяльності військово-патріотичного руху, контрольованого збройними силами рф
За даними слідства, на тимчасово окупованих територіях поширюється діяльність так званої "юнармії", створеної міністерством оборони рф. Її мета - формувати лояльність до держави-агресора та готувати дітей до служби в її армії.
За даними Нацполіції, під виглядом "військово-патріотичного" виховання на дітях системно відпрацьовувалися елементи військової підготовки: стройова підготовка, робота зі зброєю, навчання тактики бою та ідеологічна обробка з метою виховання ворожого ставлення до України.
"До системи потрапляли діти з Донецька та прилеглих населених пунктів, а згодом - і з новоокупованих територій Херсонської та Запорізької областей", - повідомили у поліції.
Як вказали у прокуратурі, фіксуються випадки, коли після досягнення повноліття вихованці "юнармії" брали участь у бойових діях проти України.
У матеріалах кримінального провадження, як повідомили у поліції, зокрема, наведено приклад 18-річного жителя Горлівки, який у 2014 році, будучи дитиною, потрапив під вплив цієї системи, а у 2023 році за згодою матері вступив до руху та надалі - до лав збройних формувань рф. Хлопець загинув у червні 2024 року під час бойових дій.
Подібні факти, зазначили у поліції, підтверджуються фотоматеріалами та іншими джерелами у відкритих мережах.
Керівник регіонального штабу та шестеро керівників місцевих підрозділів у Донецькій області упродовж 2019-2025 років залучили до цього руху понад 6 тисяч українських дітей. Їм проводили стройову та початкову військову підготовку, пропагували вступ до збройних сил рф
Дії підозрюваних, за даними прокуратури, кваліфіковано, зокрема, за порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
Як поінформували у поліції, серед підозрюваних - керівник регіонального відділення "юнармії" в Донецькій області, його заступник, очільники міських осередків у Макіївці, Кіровському та Торезі, керівник місцевого штабу "молода гвардія - юнармія", а також особи, відповідальні за вербування, навчальні програми та матеріально-технічне забезпечення. "За матеріалами розслідування повідомлено про підозру десятьом фігурантам, причетним до організації і курування діяльності "юнармії" на регіональному та місцевому рівнях", - ідеться у повідомленні поліції.
