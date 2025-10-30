За мілітаризацію дітей в окупації через "юнармію" отримали підозри семеро причетних - прокуратура

$42.080.01
Ексклюзив
10:10 • 54 перегляди
Контракт з нардепом-хабарником Одарченко, який є ректором Державного біотехнологічного університету, слід розірвати – член вченої ради ДБТУPhoto
08:17 • 7516 перегляди
Погодинні відключення світла скасовані, але можуть повернутися - Міненерго
Ексклюзив
08:02 • 12950 перегляди
Цілі, які переслідує Китай: експерт оцінив ймовірність участі Пекіна у переговорах щодо війни в Україні
07:49 • 11776 перегляди
Вінниччина і Прикарпаття зазнали атаки рф на критичну інфраструктуру: є постраждалі, у Ладижині - перебої зі світлом, водою та теплом
06:13 • 17468 перегляди
Трамп обговорив війну рф проти України із Сі Цзіньпіном: каже, Китай працюватиме над вирішенням разом зі США
30 жовтня, 01:44 • 26740 перегляди
Трамп доручив розпочати випробування ядерної зброї США
29 жовтня, 18:25 • 44114 перегляди
В Україні молодь віком 18–25 років зможе отримати до 200 тис. грн на старт бізнесу
29 жовтня, 16:51 • 44778 перегляди
Суд відправив ексголову Укренерго Кудрицького під варту на два місяці
Ексклюзив
29 жовтня, 14:53 • 42479 перегляди
В Ірпені кіт загинув після ймовірного пострілу: поліція розслідує інцидент
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 91984 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Вночі москва зазнала атаки безпілотників, кілька російських аеропортів призупинили роботу30 жовтня, 02:14 • 25450 перегляди
Запоріжжя зазнало ворожої атаки: пошкоджено об'єкт інфраструктури, у місті вирують пожежіPhoto30 жовтня, 03:11 • 19868 перегляди
Ворожі удари по енергетичній інфраструктурі спричинили перебої зі світлом та затримки поїздів04:34 • 31735 перегляди
В усіх регіонах України графіки відключень світла до 19 години - Укренерго06:35 • 13296 перегляди
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України08:40 • 10221 перегляди
Публікації
Зимові канікули у 2026 році: коли і скільки відпочиватимуть школярі в України08:40 • 10435 перегляди
В.о. ректора ДБТУ Андрій Кудряшов "забув" вказати співмешканку та дорогі подарунки: що має перевірити НАЗКPhoto
Ексклюзив
29 жовтня, 12:54 • 91984 перегляди
Відсьогодні діють нові правила торгівлі між Україною та ЄС: які квоти на агропродукцію зростутьPhoto29 жовтня, 11:54 • 81128 перегляди
Бюджетні та смачні: п'ять рецептів обідів до 100 грн для економних господиньPhoto29 жовтня, 11:14 • 67739 перегляди
Інсульт "молодшає": що потрібно знати про симптоми та профілактику хвороби
Ексклюзив
29 жовтня, 07:00 • 99518 перегляди
Селена Гомес та Бенні Бланко відзначили місяць шлюбу: як пройшов відпочинок зірок у Каліфорнії29 жовтня, 15:50 • 27869 перегляди
Джеймі Лі Кертіс розкрила, як "випадково" потрапила в акторську професію29 жовтня, 13:18 • 35973 перегляди
Меган Маркл і принц Гаррі насолоджувались побаченням, відвідавши гру Світової серії-2025 у Лос-АнджелесіPhotoVideo29 жовтня, 08:05 • 61074 перегляди
The Weeknd придбав маєток у Флориді за $50 мільйонів, встановивши рекордPhoto29 жовтня, 06:46 • 65421 перегляди
Поп-зірка Дуа Ліпа очолила рейтинг найзаможніших зірок до 30 років у Британії та ІрландіїPhoto28 жовтня, 18:29 • 46442 перегляди
За мілітаризацію дітей в окупації через "юнармію" отримали підозри семеро причетних - прокуратура

Київ • УНН

 • 1296 перегляди

Сім громадян України отримали підозри за залучення неповнолітніх до військово-патріотичного руху, контрольованого збройними силами РФ. Цей рух, відомий як "юнармія", готує дітей до служби в російській армії та формує лояльність до агресора.

За мілітаризацію дітей в окупації через "юнармію" отримали підозри семеро причетних - прокуратура

Семеро причетних до російської мілітаризації українських дітей на окупованих територіях отримали підозри, повідомили в Офісу Генпрокурора у четвер, пише УНН.

Ювенальні прокурори Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру семи громадянам України, які залучали неповнолітніх до діяльності військово-патріотичного руху, контрольованого збройними силами рф

- повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, на тимчасово окупованих територіях поширюється діяльність так званої "юнармії", створеної міністерством оборони рф. Її мета - формувати лояльність до держави-агресора та готувати дітей до служби в її армії.

За даними Нацполіції, під виглядом "військово-патріотичного" виховання на дітях системно відпрацьовувалися елементи військової підготовки: стройова підготовка, робота зі зброєю, навчання тактики бою та ідеологічна обробка з метою виховання ворожого ставлення до України.

"До системи потрапляли діти з Донецька та прилеглих населених пунктів, а згодом - і з новоокупованих територій Херсонської та Запорізької областей", - повідомили у поліції.

Як вказали у прокуратурі, фіксуються випадки, коли після досягнення повноліття вихованці "юнармії" брали участь у бойових діях проти України.

У матеріалах кримінального провадження, як повідомили у поліції, зокрема, наведено приклад 18-річного жителя Горлівки, який у 2014 році, будучи дитиною, потрапив під вплив цієї системи, а у 2023 році за згодою матері вступив до руху та надалі - до лав збройних формувань рф. Хлопець загинув у червні 2024 року під час бойових дій.

Подібні факти, зазначили у поліції, підтверджуються фотоматеріалами та іншими джерелами у відкритих мережах.

Керівник регіонального штабу та шестеро керівників місцевих підрозділів у Донецькій області упродовж 2019-2025 років залучили до цього руху понад 6 тисяч українських дітей. Їм проводили стройову та початкову військову підготовку, пропагували вступ до збройних сил рф

- повідомили у прокуратурі.

Дії підозрюваних, за даними прокуратури, кваліфіковано, зокрема, за порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Як поінформували у поліції, серед підозрюваних - керівник регіонального відділення "юнармії" в Донецькій області, його заступник, очільники міських осередків у Макіївці, Кіровському та Торезі, керівник місцевого штабу "молода гвардія - юнармія", а також особи, відповідальні за вербування, навчальні програми та матеріально-технічне забезпечення. "За матеріалами розслідування повідомлено про підозру десятьом фігурантам, причетним до організації і курування діяльності "юнармії" на регіональному та місцевому рівнях", - ідеться у повідомленні поліції.

рф виділяє понад мільярд рублів на фінансування "юнармії" для промивання мізків українським дітям - ЦНС28.04.25, 06:06 • 3591 перегляд

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніКримінал та НП
Мобілізація
Воєнний стан
Війна в Україні
Національна поліція України
Генеральний прокурор (Україна)
Запорізька область
Горлівка
Херсонська область
Україна
Донецьк