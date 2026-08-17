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ГУР назвало причастных к милитаризации украинских детей на оккупированных территориях

Киев • УНН

 • 786 просмотра

ГУР обнародовало данные лиц, которые обучали детей на ВОТ обращаться с оружием и дронами. Цель — уничтожить украинскую идентичность и подготовить к войне.

ГУР назвало причастных к милитаризации украинских детей на оккупированных территориях

Главное управление разведки Минобороны обнародовало данные лиц, причастных к милитаризации украинских детей на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает ГУР, передает УНН

На соревнованиях "зарница 2.0", которые состоялись на ВОТ Украины в мае 2026 года, путинское "движение первых" обучало детей обращаться с оружием и взрывчаткой, управлять дронами, а также распространяло среди несовершеннолетних милитаристскую пропаганду. Цель таких мероприятий - уничтожить в детях украинскую идентичность и подготовить их к участию в преступной войне против собственной страны 

- сообщили в ГУР. 

В разведке обнародовали лиц, которые милитаризируют детей на временно оккупированных территориях Украины: 

  • артур орлов - председатель правления “движения первых”;
    • алексей лаврентьев, марина цветинская, руял алиев, екатерина козырь и виктория костромина - региональные “руководители” “движения первых” на ВОТ Украины. Во время соревнований на ВОТ Запорожской области костромина заявила, что приобретенные детьми военные навыки станут для них “надежным фундаментом в жизни”;
      • светлана беспалова - так называемая заместительница министра образования, науки и молодежи российской оккупационной администрации в Крыму. С апреля 2022 года участвует в реализации образовательной и молодежной политики государства-агрессора на оккупированном полуострове, содействует интеграции местных учреждений образования в российское образовательное пространство и внедрению российских воспитательных и пропагандистских практик;
        • никита поляков - начальник штаба регионального отделения российской “юнармии” на ВОТ Херсонской области. Регулярно организует пропагандистские мероприятия для детей с привлечением участников преступной войны россии против Украины и представителей силовых структур рф.

           Государство-агрессор россия осуществляет на ВОТ Украины насильственную идеологическую "перепрошивку" украинских детей и формирует будущее пополнение армии ради реализации агрессивной неоимперской политики. ГУР документирует методы, организаторов и исполнителей преступных действий на оккупированных территориях Украины - каждого и каждую из них ждет неотвратимое и справедливое возмездие 

          - подчеркнули в ГУР. 

          Напомним 

          За милитаризацию украинских детей на оккупированных территориях сообщено о подозрении восьми участникам организованной группы - руководителям территориальных штабов "юнармии" на ВОТ Донетчины. 

          Павел Башинский

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