Главное управление разведки Минобороны обнародовало данные лиц, причастных к милитаризации украинских детей на временно оккупированных территориях. Об этом сообщает ГУР, передает УНН.

На соревнованиях "зарница 2.0", которые состоялись на ВОТ Украины в мае 2026 года, путинское "движение первых" обучало детей обращаться с оружием и взрывчаткой, управлять дронами, а также распространяло среди несовершеннолетних милитаристскую пропаганду. Цель таких мероприятий - уничтожить в детях украинскую идентичность и подготовить их к участию в преступной войне против собственной страны - сообщили в ГУР.

В разведке обнародовали лиц, которые милитаризируют детей на временно оккупированных территориях Украины:

артур орлов - председатель правления “движения первых”;

алексей лаврентьев, марина цветинская, руял алиев, екатерина козырь и виктория костромина - региональные “руководители” “движения первых” на ВОТ Украины. Во время соревнований на ВОТ Запорожской области костромина заявила, что приобретенные детьми военные навыки станут для них “надежным фундаментом в жизни”;

светлана беспалова - так называемая заместительница министра образования, науки и молодежи российской оккупационной администрации в Крыму. С апреля 2022 года участвует в реализации образовательной и молодежной политики государства-агрессора на оккупированном полуострове, содействует интеграции местных учреждений образования в российское образовательное пространство и внедрению российских воспитательных и пропагандистских практик;

никита поляков - начальник штаба регионального отделения российской “юнармии” на ВОТ Херсонской области. Регулярно организует пропагандистские мероприятия для детей с привлечением участников преступной войны россии против Украины и представителей силовых структур рф.

Государство-агрессор россия осуществляет на ВОТ Украины насильственную идеологическую "перепрошивку" украинских детей и формирует будущее пополнение армии ради реализации агрессивной неоимперской политики. ГУР документирует методы, организаторов и исполнителей преступных действий на оккупированных территориях Украины - каждого и каждую из них ждет неотвратимое и справедливое возмездие - подчеркнули в ГУР.

Напомним

За милитаризацию украинских детей на оккупированных территориях сообщено о подозрении восьми участникам организованной группы - руководителям территориальных штабов "юнармии" на ВОТ Донетчины.