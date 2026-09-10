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Украина начала переговоры о подключении к секретным спутниковым системам ЕС

Киев • УНН

 • 2076 просмотра

Еврокомиссия начала переговоры о подключении Украины к GOVSATCOM и будущей сети IRIS². Условия и сроки еще согласовываются.

Украина начала переговоры о подключении к секретным спутниковым системам ЕС

Европейская комиссия начала переговоры с Украиной о присоединении к защищённым спутниковым коммуникационным системам ЕС. Речь, в частности, идёт о GOVSATCOM и будущей спутниковой сети IRIS², сообщает Euractiv, пишет УНН.

Подробности

Присоединение позволит Украине получить доступ к защищённой спутниковой связи Евросоюза, предназначенной прежде всего для правительственных нужд и нужд безопасности. В перспективе это также даст возможность украинским и европейским военным использовать общую систему защищённых коммуникаций.

Украину могут подключить к IRIS²

IRIS² — будущая защищённая спутниковая группировка ЕС, которую Брюссель развивает для снижения зависимости от неевропейских систем связи и обеспечения правительственных, оборонных и критически важных коммуникаций.

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Параллельно Украина ведёт переговоры об участии в GOVSATCOM — системе, которая объединяет имеющиеся защищённые спутниковые ресурсы стран ЕС и обеспечивает связью государственные структуры в кризисных ситуациях.

Начало переговоров открывает путь к интеграции Украины в европейскую инфраструктуру защищённой спутниковой связи. Окончательные условия и сроки присоединения сторонам ещё предстоит согласовать.

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