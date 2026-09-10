Канада готовит украинских пилотов для западных истребителей: Зеленский назвал количество

В Канаде в настоящее время проходят подготовку 21 украинский пилот, что должно усилить боевую авиацию Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский 10 сентября во время официального визита в Канаду, передает УНН.

"На сегодняшний день в Канаде продолжается подготовка 21 украинского пилота, это станет ощутимым усилением боевой авиации", — отметил Зеленский.

Детали

Подготовка украинских военных летчиков в Канаде — часть международной программы формирования возможностей украинских Воздушных сил и перехода на западные стандарты. Официальная Оттава участвует в подготовке украинских пилотов и технического персонала в рамках международной коалиции возможностей Воздушных сил.

Канада взяла на себя ведущую роль в направлении подготовки украинских пилотов в рамках Air Force Capability Coalition. На программу обучения украинского авиационного персонала страна предусмотрела выделить до 389 млн канадских долларов в течение 2024–2029 годов. Программа предусматривает, в частности, Fighter Lead-In Training — этап подготовки, необходимый перед переходом пилотов к эксплуатации современных западных истребителей. Обучение охватывает работу по западным процедурам, тактическую подготовку и другие навыки, необходимые для дальнейшего освоения F-16.

Стоит отметить, что первые украинские военнослужащие прибыли в Канаду для прохождения соответствующей подготовки еще в сентябре 2024 года. Помимо летчиков, в рамках канадской поддержки обучают специалистов, отвечающих за обслуживание и эксплуатацию авиационной техники.

Канада также поддерживает украинскую программу тренажерами и другими средствами подготовки. В частности, для обучения украинских военных используются тренажеры F-16, которые позволяют отрабатывать полетные и тактические сценарии без привлечения реальных самолетов.

В то же время подготовка украинских пилотов проходит не только в Канаде. Обучение по программе перехода на F-16 проходит в нескольких странах — партнерах Украины. Среди них — Румыния, где действует Европейский учебный центр F-16. Там украинские военнослужащие проходят теоретическую подготовку, занимаются на симуляторах и выполняют полеты.

Что известно о канадской программе

Канада стала одним из государств, которые присоединились к созданию системы подготовки украинских Воздушных сил к эксплуатации западных истребителей. Задача программы заключается не только в том, чтобы подготовить отдельных пилотов, но и сформировать необходимое количество авиационного персонала для устойчивой эксплуатации самолетов, вооружения и соответствующей инфраструктуры.

В то же время прохождение подготовки в Канаде не означает автоматического получения Украиной соответствующего количества истребителей. Fighter Lead-In Training является одним из этапов подготовки, после которого пилоты должны пройти специализированное обучение непосредственно на F-16 и освоить вооружение и тактику применения конкретного типа самолетов.

Контекст

Президент Украины Владимир Зеленский находится в Канаде с официальным визитом 9–11 сентября. Среди основных тем переговоров с канадской стороной — усиление украинской противовоздушной обороны, военная поддержка и дальнейшее укрепление возможностей Украины противостоять российской агрессии.

10 сентября Канада также объявила о новом пакете помощи Украине примерно на 350 млн канадских долларов для закупки ракет-перехватчиков противовоздушной обороны через американский механизм US JUMPSTART. Эта помощь касается ПВО, а не подготовки пилотов, однако является частью общего комплекса военной поддержки Украины.