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Канада готує українських пілотів для західних винищувачів: Зеленський назвав кількість

Київ • УНН

 • 542 перегляди

Президент Зеленський повідомив про підготовку 21 українського пілота в Канаді. Програма охоплює західні процедури та підготовку до F-16.

Канада готує українських пілотів для західних винищувачів: Зеленський назвав кількість

У Канаді наразі проходять підготовку 21 український пілот, що має посилити бойову авіацію України. Про  це заявив президент Володимир Зеленський 10 вересня під час офіційного візиту до Канади, передає УНН.

"На сьогодні в Канаді триває підготовка 21 українського пілота, це буде відчутне посилення бойової авіації", – зазначив Зеленський.

Деталі

Підготовка українських військових льотчиків у Канаді — частина міжнародної програми формування спроможностей українських Повітряних сил та переходу на західні стандарти. Офіційна Оттава бере участь у підготовці українських пілотів і технічного персоналу в межах міжнародної коаліції спроможностей Повітряних сил.

Канада взяла на себе провідну роль у напрямі підготовки українських пілотів у межах Air Force Capability Coalition. На програму навчання українського авіаційного персоналу країна передбачила виділити до 389 млн канадських доларів упродовж 2024–2029 років. Програма передбачає, зокрема, Fighter Lead-In Training – етап підготовки, необхідний перед переходом пілотів до експлуатації сучасних західних винищувачів. Навчання охоплює роботу за західними процедурами, тактичну підготовку та інші навички, необхідні для подальшого опанування F-16.

Варто зауважити, що перші українські військовослужбовці прибули до Канади для проходження відповідної підготовки ще у вересні 2024 року. Окрім льотчиків, у межах канадської підтримки навчають фахівців, які відповідають за обслуговування та експлуатацію авіаційної техніки.

Канада також підтримує українську програму тренажерами та іншими засобами підготовки. Зокрема, для навчання українських військових використовуються тренажери F-16, які дають змогу відпрацьовувати польотні та тактичні сценарії без залучення реальних літаків.

Водночас підготовка українських пілотів відбувається не лише в Канаді. Навчання за програмою переходу на F-16 проходить у кількох країнах-партнерах України. Серед них – Румунія, де діє Європейський навчальний центр F-16. Там українські військові проходять теоретичну підготовку, займаються на симуляторах та виконують польоти.

Що відомо про канадську програму

Канада стала однією з держав, які долучилися до створення системи підготовки українських Повітряних сил до експлуатації західних винищувачів. Завдання програми полягає не лише в тому, щоб підготувати окремих пілотів, а й сформувати необхідну кількість авіаційного персоналу для сталої експлуатації літаків, озброєння та відповідної інфраструктури.

Водночас проходження підготовки в Канаді не означає автоматичного отримання Україною відповідної кількості винищувачів. Fighter Lead-In Training є одним із етапів підготовки, після якого пілоти мають пройти спеціалізоване навчання безпосередньо на F-16 та опанувати озброєння і тактику застосування конкретного типу літаків.

Контекст

Президент України Володимир Зеленський перебуває в Канаді з офіційним візитом 9–11 вересня. Серед основних тем переговорів із канадською стороною – посилення української протиповітряної оборони, військова підтримка та подальше зміцнення спроможностей України протистояти російській агресії.

10 вересня Канада також оголосила про новий пакет допомоги Україні приблизно на 350 млн канадських доларів для закупівлі ракет-перехоплювачів протиповітряної оборони через американський механізм US JUMPSTART. Ця допомога стосується ППО, а не підготовки пілотів, однак є частиною загального комплексу військової підтримки України.

Олександра Василенко

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