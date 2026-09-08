"Несколько были очень неплохими": Зеленский рассказал о новых идеях США относительно мира в Украине

$44.470.1051.680.11
ukenru
Эксклюзив
12:04 • 2230 просмотра
Разъяснения Минфина могут помочь в делах, касающихся налогообложения авиализинга: экспертка объяснила механизм
10:15 • 9762 просмотра
Зеленский назвал возможные места для трехсторонней встречи Украины, США и россии
10:13 • 11069 просмотра
россияне ударили «шахедом» по телеканалам «Мы — Украина» и «Мы — Украина+», есть пострадавшие Photo
07:39 • 21113 просмотра
В шести регионах Украины наблюдаются отключения электроэнергии из-за вражеских обстрелов
06:50 • 21020 просмотра
российские войска атаковали поезд Киев - Сумы, удалось спасти 90 пассажировVideo
8 сентября, 03:56 • 28448 просмотра
Атака на Киев: двое погибших и семеро пострадавших
7 сентября, 23:32 • 39247 просмотра
Кремль установил новый дедлайн для захвата Донецкой области — Палиса
7 сентября, 20:14 • 33844 просмотра
Генпрокурор Кравченко подал в отставку
7 сентября, 18:43 • 32083 просмотра
Украина хочет использовать сентябрь–октябрь для перезапуска дипломатического процесса - Зеленский
7 сентября, 17:44 • 28409 просмотра
Кабмин снова подал в Верховную Раду пакет законопроектов об отмене льгот на посылки стоимостью до 150 евро
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
2.3м/с
41%
753мм
Популярные новости
Что празднуют 8 сентября в Украине и мире8 сентября, 02:58 • 6444 просмотра
Ночная атака на Киев: шестеро пострадавших, троих госпитализировали8 сентября, 03:02 • 32505 просмотра
ISW: культура лжи в рф вредит ее способности воевать8 сентября, 04:15 • 7044 просмотра
ВСУ за сутки ликвидировали почти полторы тысячи российских военнослужащих и уничтожили 1 592 БПЛА — ГенштабPhoto8 сентября, 04:22 • 12742 просмотра
Количество пострадавших в Киеве возросло до 16 после ночной атаки рф 8 сентябряPhoto08:35 • 15748 просмотра
публикации
Разъяснения Минфина могут помочь в делах, касающихся налогообложения авиализинга: экспертка объяснила механизм
Эксклюзив
12:04 • 2236 просмотра
До €45 млрд в 2026 году: какие условия должна выполнить Украина для получения финансирования ЕС7 сентября, 18:16 • 42488 просмотра
Лига чемпионов УЕФА 2026/27: расписание первого тура7 сентября, 13:32 • 57491 просмотра
Метро и городские учреждения будут работать, а массовые мероприятия ограничат — как изменится жизнь в Киеве после 10 сентября7 сентября, 13:02 • 58999 просмотра
Fire Point на оборонной выставке MSPO в Польше покажет FP-5 "Фламинго" и баллистические ракеты FP-7 и FP-97 сентября, 12:38 • 60677 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Ирина Терех
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Запорожская область
Соединённые Штаты
Киевская область
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Дженнифер Энистон рассказала о последнем совете, который получила от Долли Партон4 сентября, 23:07 • 69733 просмотра
Жена Стива Ирвина спустя 20 лет рассказала о последних неделях жизни «охотника на крокодилов»Photo4 сентября, 22:06 • 65964 просмотра
Блогерша Анастасия Скальницкая объявила о разводе с мужемVideo4 сентября, 16:24 • 73814 просмотра
Келли Осборн рассказала, как пережила жесткий бодишейминг после смерти отцаPhoto4 сентября, 00:05 • 90762 просмотра
Хлои Кардашьян показала детей в первый день учебы и призналась, что не готова к их взрослениюPhoto3 сентября, 23:07 • 85265 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Дія (сервис)
Социальная сеть
Крылатая ракета
P-800 Oniks

"Несколько были очень неплохими": Зеленский рассказал о новых идеях США относительно мира в Украине

Киев • УНН

 • 434 просмотра

Украина и США разработали несколько идей по завершению войны. Зеленский заявил, что их детали пока не разглашаются.

"Несколько были очень неплохими": Зеленский рассказал о новых идеях США относительно мира в Украине

Во время переговоров украинской и американской делегаций удалось наработать несколько новых идей относительно окончания войны в Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ 8 сентября, передает УНН.  

По его словам, часть предложений является «неплохой» и «достойной», однако говорить о конкретном результате пока рано.

Что касается пакета мира, о котором говорил Кушнер, и новых идей? Я вам скажу откровенно: действительно, пара идей была очень неплохой, достойной 

– сказал Зеленский.

Президент отметил, что пока неизвестно, удастся ли превратить эти предложения в действенные решения. В то же время украинская сторона намерена продолжить работу с Соединенными Штатами и детально проработать предложенные идеи.

И получится ли их актуализировать и сделать действенными, получится ли результат, я пока не знаю. Но то, что мы поработаем и проработаем детали, и наше видение, нашу реакцию на эти идеи – факт 

– подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, украинская сторона пока не готова публично раскрывать содержание новых предложений. Он объяснил это договоренностью с США сначала совместно проработать соответствующие идеи, определить позицию Украины и лишь после этого сообщать о результатах.

Я не могу сейчас свободно в медийном пространстве сказать, что это за идеи, потому что мы с американцами решили: сначала мы поработаем над этим, а уже потом будем это комментировать 

– сказал президент.

Он отдельно подчеркнул, что дальнейшая работа должна быть направлена на детализацию предложений и оценку возможности их практической реализации.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина усиливает переговорную позицию относительно окончания войны.

Александра Василенко

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина