"Несколько были очень неплохими": Зеленский рассказал о новых идеях США относительно мира в Украине
Киев • УНН
Украина и США разработали несколько идей по завершению войны. Зеленский заявил, что их детали пока не разглашаются.
Во время переговоров украинской и американской делегаций удалось наработать несколько новых идей относительно окончания войны в Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ 8 сентября, передает УНН.
По его словам, часть предложений является «неплохой» и «достойной», однако говорить о конкретном результате пока рано.
Что касается пакета мира, о котором говорил Кушнер, и новых идей? Я вам скажу откровенно: действительно, пара идей была очень неплохой, достойной
Президент отметил, что пока неизвестно, удастся ли превратить эти предложения в действенные решения. В то же время украинская сторона намерена продолжить работу с Соединенными Штатами и детально проработать предложенные идеи.
И получится ли их актуализировать и сделать действенными, получится ли результат, я пока не знаю. Но то, что мы поработаем и проработаем детали, и наше видение, нашу реакцию на эти идеи – факт
По словам Зеленского, украинская сторона пока не готова публично раскрывать содержание новых предложений. Он объяснил это договоренностью с США сначала совместно проработать соответствующие идеи, определить позицию Украины и лишь после этого сообщать о результатах.
Я не могу сейчас свободно в медийном пространстве сказать, что это за идеи, потому что мы с американцами решили: сначала мы поработаем над этим, а уже потом будем это комментировать
Он отдельно подчеркнул, что дальнейшая работа должна быть направлена на детализацию предложений и оценку возможности их практической реализации.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина усиливает переговорную позицию относительно окончания войны.