Україна посилює переговорну позицію: Зеленський пояснив, що дає підстави для оптимізму

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна та росія мають робити кроки назустріч одна одній для досягнення компромісу під час переговорів. Про це він сказав 8 вересня під час спілкування з представниками ЗМІ, коментуючи візит до України представників американської сторони, передає УНН.

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За словами українського лідера, важливим результатом візиту стало те, що представники обох столиць були залучені до переговорного процесу.

Були обидві столиці. І це сигнал не тільки політичної підтримки, а це говорить про те, що Україна стала сильнішою на полі бою, і Україна має сильнішу переговорну позицію - зазначив президент.

Він додав, що це визнають і представники американської сторони, зокрема військові та аналітики.

З кінця 25-го року, скажімо так, ми посилюємося на полі бою. У росії багато втрат, і мало здобутків - сказав Зеленський.

Окремо президент наголосив, що під час зустрічей була можливість детально обговорити наслідки російських ударів по Україні та потреби держави у протиповітряній обороні.

Це з переговорником, прямим переговорником президента Трампа, і проговорити в деталях, який пакет ППО нам потрібен - зазначив він.

Чому на перемовинах про війну обговорювали енергетичне питання

Також сторони знайшли час обговорити "енергетичне питання". Адже саме енергетика - одне із болючих питань як для України та росії, так і для інших держав світу.

Ми готові, щоб знайти тут компроміс. Але дуже важливо, що ми сьогодні в такій ситуації і в такій позиції, коли і Україні, і росії треба йти на якісь кроки - заявив український президент.

Він підкреслив, що не йдеться про те, щоб очікувати компромісів виключно від України.

Не чекати тільки компромісів від України. І так багато всього компромісу все зробимо - сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що питання енергетики наразі важливе для Індії, ОАЕ, Саудівської Аравії, Єгипту, країн Азії та інших держав. Він уточнив, що офіційний Київ готовий працювати над компромісом у цьому питанні, однак очікує відповідних кроків і від російської сторони.

Нагадаємо

Кількома днями раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що отримав від спецпосланців США інформацію про те, що росіяни готові до переговорів", зазначивши, що Україна хоче використати вересень- жовтень для перезапуску дипломатичного процесу.