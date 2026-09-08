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Украина усиливает переговорную позицию: Зеленский объяснил, что дает основания для оптимизма

Киев • УНН

 • 948 просмотра

Зеленский заявил, что Украина и Россия должны взаимно идти на уступки на переговорах. Он добавил, что речь не идет о том, чтобы ожидать компромиссов исключительно от Украины.

Украина усиливает переговорную позицию: Зеленский объяснил, что дает основания для оптимизма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и россия должны делать шаги навстречу друг другу для достижения компромисса во время переговоров. Об этом он сказал 8 сентября во время общения с представителями СМИ, комментируя визит в Украину представителей американской стороны, передает УНН.

Детали

По словам украинского лидера, важным результатом визита стало то, что представители обеих столиц были привлечены к переговорному процессу.

Были обе столицы. И это сигнал не только политической поддержки, это говорит о том, что Украина стала сильнее на поле боя, и Украина имеет более сильную переговорную позицию

- отметил президент.

Он добавил, что это признают и представители американской стороны, в частности военные и аналитики.

С конца 25-го года, скажем так, мы усиливаемся на поле боя. У россии много потерь и мало достижений

- сказал Зеленский.

Отдельно президент подчеркнул, что во время встреч была возможность подробно обсудить последствия российских ударов по Украине и потребности государства в противовоздушной обороне.

Это с переговорщиком, прямым переговорщиком президента Трампа, и проговорить в деталях, какой пакет ПВО нам нужен

- отметил он.

Почему на переговорах о войне обсуждали энергетический вопрос

Также стороны нашли время обсудить "энергетический вопрос". Ведь именно энергетика — один из болезненных вопросов как для Украины и россии, так и для других государств мира.

Мы готовы найти здесь компромисс. Но очень важно, что мы сегодня находимся в такой ситуации и в такой позиции, когда и Украине, и россии нужно сделать определенные шаги

- заявил украинский президент.

Он подчеркнул, что речь не идет о том, чтобы ожидать компромиссов исключительно от Украины.

Не ждать только компромиссов от Украины. И так много всего компромиссного мы сделаем

 - сказал Зеленский.

Президент также отметил, что вопрос энергетики сейчас важен для Индии, ОАЭ, Саудовской Аравии, Египта, стран Азии и других государств. Он уточнил, что официальный Киев готов работать над компромиссом в этом вопросе, однако ожидает соответствующих шагов и от российской стороны.

Напомним

Несколькими днями ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил от спецпосланников США информацию о том, что россияне готовы к переговорам", отметив, что Украина хочет использовать сентябрь—октябрь для перезапуска дипломатического процесса.

Александра Василенко

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