Сертификация БПЛА в Украине: как дрон проходит путь от разработки до эксплуатации

В условиях полномасштабной войны в Украине стремительно развивается производство беспилотников. Потребности фронта в дронах постоянно растут, и производители вынуждены быстро создавать новые летательные аппараты. Однако разработать беспилотник и поставить его в серийное производство — не одно и то же. Чтобы БПЛА могли полноценно использоваться и поставляться на фронт, они должны пройти необходимые процедуры проверки, испытаний и сертификации. УНН побеседовало с директором авиационной компании "МС АВИА-ГРЕЙД" Дмитрием Пархисенко о том, как именно происходит процесс сертификации дронов и с какими трудностями сталкиваются производители.

Детали

Для беспилотника, чтобы выполнять боевые задачи на фронте, недостаточно просто хорошо летать и поддерживать связь. Чтобы стать полноценным авиационным изделием и поступить в эксплуатацию, его характеристики должны быть подтверждены документально.

По словам директора компании "МС АВИА-ГРЕЙД", сертификация и кодификация беспилотных систем в Украине предусматривают официальную проверку и подтверждение того, что аппарат соответствует техническим регламентам, стандартам безопасности и требованиям государственных заказчиков.

Такая проверка необходима для легальной поставки техники Силам обороны, участия в открытых тендерах, а также для гарантирования надежности и безопасности во время эксплуатации — подчеркнул Дмитрий Пархисенко.

На практике процесс сертификации охватывает несколько важных этапов. Сначала производитель подает заявление с подробным техническим описанием, на экспертизу — конструкторскую и эксплуатационную документацию, а также проводит практические летные испытания. Далее проверяются стабильность конструкции, надежность каналов связи и навигации, устойчивость к помехам, а также соответствие программного обеспечения стандартам безопасности.

Эта процедура является достаточно ресурсоемкой и технически детализированной, а ее продолжительность зависит от класса и назначения аппарата. За последние годы государственные подходы существенно эволюционировали: с одной стороны, процедуры допуска к эксплуатации пытались максимально ускорить из-за потребностей времени, с другой — выросли требования к стандартизации, качеству комплектации и внедрению военных стандартов (в частности, к образцам НАТО) — объясняет директор “МС АВИА-ГРЕЙД”.

Для производителей это означает необходимость работать сразу в двух плоскостях — с одной стороны, быстро развивать свои технологии, а с другой — соответствовать требованиям и стандартам.

По словам директора "МС АВИА-ГРЕЙД", среди наиболее частых барьеров в сертификации БПЛА выделяют бюрократические задержки на этапах согласований, сложности с адаптацией внутренней документации под строгие военные стандарты, ограниченность безопасных локаций для проведения летных испытаний, а также вопросы защиты интеллектуальной собственности во время прохождения государственных экспертиз.

В то же время для компаний, имеющих опыт работы в авиации, значительная часть этих требований не является чем-то новым.

"МС АВИА-ГРЕЙД" работает с авиационной техникой более 15 лет и имеет команду инженеров и авиационных специалистов с опытом работы в регуляторных и сертификационных процессах. Помимо прочего, компания специализируется на ремонте, техническом обслуживании и модернизации самолетов и вертолетов, имеет собственное конструкторское бюро и работает на международном рынке.

Многолетняя практика "МС АВИА-ГРЕЙД" в сфере ремонта, технического обслуживания и доработки пилотируемых самолетов и вертолетов формирует фундаментальную инженерную базу. Работа по строгим авиационным регламентам приучает к бескомпромиссному контролю качества, что критически важно и для беспилотной авиации — подчеркнул Дмитрий Пархисенко.

Параллельно компания развивает направление беспилотных систем. В структуре есть отдельное подразделение БПЛА, которое занимается собственными и совместными с партнерами беспилотными продуктами, разработкой технической документации, стандартизацией и сертификацией, а также сопровождением ввода в эксплуатацию для разработчиков дронов.

Деятельность компании в сфере беспилотных систем опирается на глубокую научно-техническую экспертизу, инженерные разработки и проведение профильных испытаний. Ключевыми компетенциями здесь являются понимание аэродинамики, проектирование авиационных систем, способность интегрировать сложные технические решения и готовить проектную документацию в соответствии с международными и отечественными требованиями - отметил директор «МС АВИА-ГРЕЙД».

Конкретные проекты, над которыми сегодня работают специалисты компании, в «МС АВИА-ГРЕЙД» не раскрывают по соображениям безопасности. Однако подход к работе с беспилотными летательными аппаратами здесь во многом продолжает «авиационную школу» компании.

Направление беспилотной авиации демонстрирует стремительный рост, поскольку технологии требуют постоянного совершенствования и масштабирования. «МС АВИА-ГРЕЙД» занимает сильные позиции благодаря синергии классической авиационной школы, наличию собственной конструкторской и производственной базы и возможности адаптировать передовые инженерные практики к современным вызовам - подчеркнул Дмитрий Пархисенко.

«МС АВИА-ГРЕЙД» за многолетний опыт работы с авиационной техникой сформировала компетенции, охватывающие ремонт, модернизацию и сертификационное сопровождение авиационных систем. Сегодня эти компетенции компания также применяет в направлении беспилотной авиации, в частности работает над разработкой технической документации и вводом в эксплуатацию БПЛА.

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