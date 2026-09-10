Сертификация БПЛА в Украине: как дрон проходит путь от разработки до эксплуатации

$44.650.1851.990.35
ukenru
Эксклюзив
10:20 • 7036 просмотра
Более 30 тысяч хасидов уже прибыли в Украину на празднование иудейского Нового года — ГПСУ
10:12 • 12623 просмотра
Побег от правосудия: как затягивается судебное разбирательство по делу врачей Odrex и готовится ли новая ловушка
08:42 • 13221 просмотра
В Киеве россияне ударили дроном по АЗС возле ТРЦ Respublika - есть пострадавшиеPhotoVideo
07:17 • 17096 просмотра
Удар рф по Миле - сотруднику СБУ сообщили о подозрении из-за ненадлежащего хранения боеприпасов
Эксклюзив
06:57 • 27908 просмотра
Почему во время стресса мы начинаем есть больше и как остановить эмоциональное переедание
06:38 • 15763 просмотра
Зеленский с первой леди прибыл в Канаду с официальным визитомVideo
04:58 • 24195 просмотра
Ветеранов западного спецназа заподозрили в подготовке российских военнослужащих к войне против Украины — The Telegraph
10 сентября, 04:35 • 20814 просмотра
Зеленский вместе с первой леди посещает Канаду, названа программа визита
10 сентября, 04:21 • 16544 просмотра
В Махачкале во время атаки дронов прогремели взрывы возле морского порта и театра — OSINTVideo
10 сентября, 02:57 • 18370 просмотра
рф должна заплатить Украине десятки миллиардов евро за преступления — в ПАСЕ предложили, как забрать деньги
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+28°
6м/с
34%
745мм
Популярные новости
119-летний мужчина из Коста-Рики может стать старейшим человеком в миреPhoto10 сентября, 00:54 • 11504 просмотра
Братья Тейт останутся в тюрьме США из-за риска побега перед возможной экстрадицией в Великобританию10 сентября, 01:05 • 27220 просмотра
Из-за дефицита Россия попросила Вьетнам предоставить ей самолёты вместе с экипажами10 сентября, 02:18 • 9930 просмотра
Что отмечают 10 сентября в Украине и мире 10 сентября, 03:55 • 15549 просмотра
Удары рф по складам вызвали перебои с продуктами в Киеве и других городах Украины - The Guardian05:46 • 14789 просмотра
публикации
Побег от правосудия: как затягивается судебное разбирательство по делу врачей Odrex и готовится ли новая ловушка 10:12 • 12625 просмотра
Сертификация БПЛА в Украине: как дрон проходит путь от разработки до эксплуатацииPhoto10:02 • 9828 просмотра
Почему во время стресса мы начинаем есть больше и как остановить эмоциональное переедание
Эксклюзив
06:57 • 27909 просмотра
Apple представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max: новая камера, чип A20 Pro и первый складной iPhonePhoto9 сентября, 18:32 • 43581 просмотра
Укрытия, подземные школы и дистанционное обучение: как украинские школьники учатся под ракетными ударами и атаками дронов в 2026 годуPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 17:35 • 47409 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Елена Зеленская
Виталий Кличко
Тарас Высоцкий
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Великобритания
Китай
Иран
Реклама
УНН Lite
Братья Тейт останутся в тюрьме США из-за риска побега перед возможной экстрадицией в Великобританию10 сентября, 01:05 • 27747 просмотра
Рики Мартин удивил кардинальной сменой имиджа на Венецианском кинофестивалеPhoto10 сентября, 00:05 • 28711 просмотра
Бывшая жена Маска раскрыла скандальное прозвище, которое он якобы дал матерям своих 14 детей9 сентября, 23:06 • 30181 просмотра
Помирились ли принц Гарри и король Карл III после его возвращения в Великобританию?9 сентября, 22:05 • 29167 просмотра
Настю Каменских внесли в «Миротворец» после заявлений об украинском языке и «кисте»9 сентября, 20:58 • 28829 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Бильд
Хранитель
Отопление
Техника

Сертификация БПЛА в Украине: как дрон проходит путь от разработки до эксплуатации

Киев • УНН

 • 9874 просмотра

В компании «МС АВИА-ГРЕЙД» рассказали, какие документы и испытания необходимы для допуска дрона.

Сертификация БПЛА в Украине: как дрон проходит путь от разработки до эксплуатации

В условиях полномасштабной войны в Украине стремительно развивается производство беспилотников. Потребности фронта в дронах постоянно растут, и производители вынуждены быстро создавать новые летательные аппараты. Однако разработать беспилотник и поставить его в серийное производство — не одно и то же. Чтобы БПЛА могли полноценно использоваться и поставляться на фронт, они должны пройти необходимые процедуры проверки, испытаний и сертификации. УНН побеседовало с директором авиационной компании "МС АВИА-ГРЕЙД" Дмитрием Пархисенко о том, как именно происходит процесс сертификации дронов и с какими трудностями сталкиваются производители.

Детали

Для беспилотника, чтобы выполнять боевые задачи на фронте, недостаточно просто хорошо летать и поддерживать связь. Чтобы стать полноценным авиационным изделием и поступить в эксплуатацию, его характеристики должны быть подтверждены документально.

По словам директора компании "МС АВИА-ГРЕЙД", сертификация и кодификация беспилотных систем в Украине предусматривают официальную проверку и подтверждение того, что аппарат соответствует техническим регламентам, стандартам безопасности и требованиям государственных заказчиков.

Такая проверка необходима для легальной поставки техники Силам обороны, участия в открытых тендерах, а также для гарантирования надежности и безопасности во время эксплуатации

— подчеркнул Дмитрий Пархисенко.

На практике процесс сертификации охватывает несколько важных этапов. Сначала производитель подает заявление с подробным техническим описанием, на экспертизу — конструкторскую и эксплуатационную документацию, а также проводит практические летные испытания. Далее проверяются стабильность конструкции, надежность каналов связи и навигации, устойчивость к помехам, а также соответствие программного обеспечения стандартам безопасности.

Эта процедура является достаточно ресурсоемкой и технически детализированной, а ее продолжительность зависит от класса и назначения аппарата. За последние годы государственные подходы существенно эволюционировали: с одной стороны, процедуры допуска к эксплуатации пытались максимально ускорить из-за потребностей времени, с другой — выросли требования к стандартизации, качеству комплектации и внедрению военных стандартов (в частности, к образцам НАТО)

— объясняет директор “МС АВИА-ГРЕЙД”.

Для производителей это означает необходимость работать сразу в двух плоскостях — с одной стороны, быстро развивать свои технологии, а с другой — соответствовать требованиям и стандартам.

По словам директора "МС АВИА-ГРЕЙД", среди наиболее частых барьеров в сертификации БПЛА выделяют бюрократические задержки на этапах согласований, сложности с адаптацией внутренней документации под строгие военные стандарты, ограниченность безопасных локаций для проведения летных испытаний, а также вопросы защиты интеллектуальной собственности во время прохождения государственных экспертиз.

В то же время для компаний, имеющих опыт работы в авиации, значительная часть этих требований не является чем-то новым.

"МС АВИА-ГРЕЙД" работает с авиационной техникой более 15 лет и имеет команду инженеров и авиационных специалистов с опытом работы в регуляторных и сертификационных процессах. Помимо прочего, компания специализируется на ремонте, техническом обслуживании и модернизации самолетов и вертолетов, имеет собственное конструкторское бюро и работает на международном рынке.

Многолетняя практика "МС АВИА-ГРЕЙД" в сфере ремонта, технического обслуживания и доработки пилотируемых самолетов и вертолетов формирует фундаментальную инженерную базу. Работа по строгим авиационным регламентам приучает к бескомпромиссному контролю качества, что критически важно и для беспилотной авиации

 — подчеркнул Дмитрий Пархисенко.

Параллельно компания развивает направление беспилотных систем. В структуре есть отдельное подразделение БПЛА, которое занимается собственными и совместными с партнерами беспилотными продуктами, разработкой технической документации, стандартизацией и сертификацией, а также сопровождением ввода в эксплуатацию для разработчиков дронов.

Деятельность компании в сфере беспилотных систем опирается на глубокую научно-техническую экспертизу, инженерные разработки и проведение профильных испытаний. Ключевыми компетенциями здесь являются понимание аэродинамики, проектирование авиационных систем, способность интегрировать сложные технические решения и готовить проектную документацию в соответствии с международными и отечественными требованиями

- отметил директор «МС АВИА-ГРЕЙД».

Конкретные проекты, над которыми сегодня работают специалисты компании, в «МС АВИА-ГРЕЙД» не раскрывают по соображениям безопасности. Однако подход к работе с беспилотными летательными аппаратами здесь во многом продолжает «авиационную школу» компании.

Направление беспилотной авиации демонстрирует стремительный рост, поскольку технологии требуют постоянного совершенствования и масштабирования. «МС АВИА-ГРЕЙД» занимает сильные позиции благодаря синергии классической авиационной школы, наличию собственной конструкторской и производственной базы и возможности адаптировать передовые инженерные практики к современным вызовам

- подчеркнул Дмитрий Пархисенко.

«МС АВИА-ГРЕЙД» за многолетний опыт работы с авиационной техникой сформировала компетенции, охватывающие ремонт, модернизацию и сертификационное сопровождение авиационных систем. Сегодня эти компетенции компания также применяет в направлении беспилотной авиации, в частности работает над разработкой технической документации и вводом в эксплуатацию БПЛА.

Навигация без GPS, новые высоты и способы запуска: в Fire Point рассказали, какими будут ударные БПЛА в 2027 году26.08.26, 09:00 • 38576 просмотров

Евгений Царенко

Война в УкраинеТехнологиипубликации
Война в Украине
НАТО
Украина