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ATACMS

Навигация без GPS, новые высоты и способы запуска: в Fire Point рассказали, какими будут ударные БПЛА в 2027 году

Киев • УНН

 • 7166 просмотра

Fire Point модернизирует ударные дроны для различных высот и погодных условий. В 2027 году компания ожидает почти полного отсутствия GPS для deep-strike.

Навигация без GPS, новые высоты и способы запуска: в Fire Point рассказали, какими будут ударные БПЛА в 2027 году

Украинская компания Fire Point продолжает модернизацию ударных БПЛА, адаптируя их к новым боевым задачам, полётам на разных высотах и работе в более сложных погодных условиях. Одним из ключевых направлений станет автономная навигация, поскольку уже в 2027 году deep-strike могут работать в условиях почти полного отсутствия GPS. Об этом рассказала CEO и CTO компании Ирина Терех, пишет УНН.

Модернизация ударных БПЛА FP

Уже модернизированная FPшка пролетела 3 400+ км и будет чаще летать по таким целям. Далее мы поставили перед собой ещё одну амбицию, пока не буду говорить какую именно

- сообщила Ирина Терех в эфире YouTube-канала «СБС: Силы беспилотных систем».

Кроме того, по её словам, Fire Point продолжит и в следующем году работать над расширением производства основных средств поражения.

Масштабирование количества средств — это очень важно, как и улучшение продукта для того, чтобы в запусках могло быть задействовано меньше людей

- отметила она.

Компания уже оптимизировала запуски и сделала их максимально безопасными, насколько это возможно в нынешних условиях.

CEO Fire Point также анонсировала, что в будущем их ударные дроны будут больше адаптированы под миссии, которые сейчас не слишком популярны. БПЛА будут летать на других высотах, в других погодных условиях, а также изменятся методы их запуска.

Обсуждая изменения, которые ожидают оружие в следующем году, Ирина Терех упомянула и ройовые системы коммуникации.

Связь и навигация в 2027 году

По мнению CEO Fire Point, основным вызовом для Украины в следующем году будут связь и навигация. Она убеждена, что в Украине должна быть приоритизирована спутниковая программа по двум направлениям. Первое — это обычная спутниковая связь, которая стала бы аналогом американской Starlink для военных.

Второе — это спутниковые пейлоады, способные подключиться к украинской системе раннего обнаружения баллистических угроз или любых других угроз.

Потому что, к сожалению, сейчас это полностью монополизированная США сфера, и мы очень от неё зависим. Даже, условно говоря, радаров дальнего обнаружения, которые мы внедряем в (антибаллистическую программу — ред.) Freyja, — всего этого недостаточно. Для этого нужен (сенсор — ред.) Fusion, который необходимо выстроить, чтобы понимать сверхранние угрозы. Поэтому это однозначно должно стать приоритетом

- объяснила Ирина Терех.

Кроме того, по её словам, в следующем году производителям ударных БПЛА не стоит рассчитывать на бесперебойную работу GPS-навигации во время запуска вооружений.

Я думаю, что 2027 год принесёт нам почти полное отсутствие GPS-навигации на всех deep-strike, и если она где-то будет появляться на каких-то участках маршрута, то это, скорее, будет удачей, а за основу нужно принимать, что нам нужна навигация без GPS. То же самое касается и старта

- отметила Ирина Терех.

Первый запуск баллистической ракеты по России

Компания Fire Point работает над двумя баллистическими ракетами. FP-7 дальностью до 200 км в компании называют более дешёвым ответом на американские ATACMS. Вторая, FP-9, рассчитана на 800–850 километров — этого достаточно, чтобы достичь Москвы. Запуск FP-9 в компании обещают до конца года.

FP-7 в ближайшее время планируют испытать во время удара по территории России.

Мы завершили on the ground (наземные испытания FP-7 — ред.) и готовимся к испытаниям по территории врага, а также работаем над удлинённой версией баллистической ракеты FP-9. Я не буду называть день, чтобы за нами охотились. Это (испытание баллистической ракеты по территории врага — ред.) произойдёт в ближайшее время

- рассказала Ирина Терех.

Помимо баллистических ракет, Fire Point выпускает дальнобойные дроны FP-1 и FP-2, а также крылатую ракету FP-5 "Фламинго", способную лететь на три тысячи километров. Именно эти серийные изделия, говорят в компании, и зарабатывают деньги на ракетную программу.

Параллельно компания работает над запуском антибаллистической программы Freyja. Проект предусматривает объединение в единую систему украинского перехватчика FP-7.x, разработанного компанией Fire Point, немецкой радиолокационной технологии и норвежской технологии наведения. Первые перехватчики в Fire Point планируют начать применять на поле боя в середине 2027 года.

Евгений Царенко

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