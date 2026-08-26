Навігація без GPS, нові висоти та способи запуску: у Fire Point розповіли, якими будуть ударні БПЛА у 2027 році
Київ • УНН
Fire Point модернізує ударні дрони для різних висот і погодних умов. У 2027 році компанія очікує майже повної відсутності GPS для deep-strike.
Українська компанія Fire Point продовжує модернізацію ударних БПЛА, адаптуючи їх до нових бойових завдань, польотів на різних висотах і роботи в складніших погодних умовах. Одним із ключових напрямків стане автономна навігація, оскільки вже у 2027 році deep-strike можуть працювати в умовах майже повної відсутності GPS. Про це розповіла СЕО та СТО компанії Ірина Терех, пише УНН.
Модернізація ударних БПЛА FP
Вже модернізована FPшка полетіла на 3 400 + км і буде літати більше по таких цілях. Далі ми собі ще поставили амбіцію, не буду казати поки скільки
Крім того, за її словами, Fire Point продовжить і в наступному році працювати над розширенням виробництва основних засобів ураження.
Масштабування кількості засобів - це дуже важливо і покращення продукту для того, щоб менше людей могло бути задіяно в запусках
Компанія вже оптимізувала запуски і зробила їх максимально безпечними, наскільки це можливо у нинішніх умовах.
СЕО Fire Point також анонсувала, що в майбутньому їхні ударні дрони також будуть більше адаптовані під місії, які наразі не надто популярні. БПЛА літатимуть на інших висотах, в інших погодних умовах, а також будуть змінені методи їх запуску.
Обговорюючи зміни, які очікують у зброї в наступному році, Ірина Терех згадала й про ройові системи комунікації.
Звʼязок і навігація у 2027 році
На думку СЕО Fire Point основним викликом у наступному році для України буде звʼязок і навігація. Вона переконана, що в Україні повинна бути пріоритезована супутникова програма за двома напрямками. Перший - це звичайний супутниковий звʼязок, який би став аналогом американських Starlink для військових.
Другий - це супутникові пейлоади, які будуть здатні включитися в українську систему раннього виявлення балістичних загроз або будь-яких інших загроз.
Тому що, на превеликий жаль, це зараз абсолютно монополізована США історія і ми дуже від неї залежні. Навіть, умовно кажучи, радарів дальнього виявлення, які ми імплементуємо у (антибалістичну програму – ред.) Freyja – цього всього не недостатньо. Для цього (потрібен – ред.) сенсор Fusion, який потрібно вибудувати для того, щоб розуміти супер ранні загрози. Тому це точно має стати пріоритетом
Крім того, за її словами, наступного року виробникам ударних БПЛА не варто розраховувати на безперебійну роботу GPS-навігації під час запусків озброєння.
Я думаю, що 2027 рік принесе нам майже повну відсутність GPS-навігації на всіх deep-strike і якщо вона десь буде зʼявлятись, на якихось ділянках маршруту - це скоріше буде удача, а за базу потрібно приймати, що нам потрібна навігація без GPS. Це саме стосується і старту
Перший запуск балістики по росії
Компанія Fire Point працює над двома балістичними ракетами. FP-7 дальністю до 200 км у компанії називають дешевшою відповіддю на американські ATACMS. Друга, FP-9, розрахована на 800-850 кілометрів - цього достатньо, щоб діставати до москви. Пуск FP-9 у компанії обіцяють до кінця року.
FP-7 найближчим часом планують випробувати під час удару по території росії.
Ми завершили тестування on the ground (наземні випробування FP-7 - ред.) і готуємося до тестувань по території ворога і також працюємо над подовженою версією балістики FP-9 Я не буду день називати, щоб за нами полювали. Це (випробування балістики по території ворога - ред.) станеться найближчим часом
Окрім балістики, Fire Point випускає далекобійні дрони FP-1 і FP-2, а також крилату ракету FP-5 "Фламінго", здатну летіти на три тисячі кілометрів. Саме ці серійні вироби, кажуть у компанії, і заробляють гроші на ракетну програму.
Паралельно компанія працює над запуском антибалістичної програми Freyja. Проєкт передбачає об'єднання в єдину систему українського перехоплювача FP-7.x, розробленого компанією Fire Point, німецької радіолокаційної технології та норвезької технології наведення. Перші перехоплювачі у Fire Point планують почати застосовувати на полі бою в середині 2027 року.