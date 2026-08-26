Навігація без GPS, нові висоти та способи запуску: у Fire Point розповіли, якими будуть ударні БПЛА у 2027 році

Українська компанія Fire Point продовжує модернізацію ударних БПЛА, адаптуючи їх до нових бойових завдань, польотів на різних висотах і роботи в складніших погодних умовах. Одним із ключових напрямків стане автономна навігація, оскільки вже у 2027 році deep-strike можуть працювати в умовах майже повної відсутності GPS. Про це розповіла СЕО та СТО компанії Ірина Терех, пише УНН.

Модернізація ударних БПЛА FP

Вже модернізована FPшка полетіла на 3 400 + км і буде літати більше по таких цілях. Далі ми собі ще поставили амбіцію, не буду казати поки скільки - повідомила Ірина Терех в ефірі YouTube-каналу «СБС: Сили безпілотних систем.

Крім того, за її словами, Fire Point продовжить і в наступному році працювати над розширенням виробництва основних засобів ураження.

Масштабування кількості засобів - це дуже важливо і покращення продукту для того, щоб менше людей могло бути задіяно в запусках - зазначила вона.

Компанія вже оптимізувала запуски і зробила їх максимально безпечними, наскільки це можливо у нинішніх умовах.

СЕО Fire Point також анонсувала, що в майбутньому їхні ударні дрони також будуть більше адаптовані під місії, які наразі не надто популярні. БПЛА літатимуть на інших висотах, в інших погодних умовах, а також будуть змінені методи їх запуску.

Обговорюючи зміни, які очікують у зброї в наступному році, Ірина Терех згадала й про ройові системи комунікації.

Звʼязок і навігація у 2027 році

На думку СЕО Fire Point основним викликом у наступному році для України буде звʼязок і навігація. Вона переконана, що в Україні повинна бути пріоритезована супутникова програма за двома напрямками. Перший - це звичайний супутниковий звʼязок, який би став аналогом американських Starlink для військових.

Другий - це супутникові пейлоади, які будуть здатні включитися в українську систему раннього виявлення балістичних загроз або будь-яких інших загроз.

Тому що, на превеликий жаль, це зараз абсолютно монополізована США історія і ми дуже від неї залежні. Навіть, умовно кажучи, радарів дальнього виявлення, які ми імплементуємо у (антибалістичну програму – ред.) Freyja – цього всього не недостатньо. Для цього (потрібен – ред.) сенсор Fusion, який потрібно вибудувати для того, щоб розуміти супер ранні загрози. Тому це точно має стати пріоритетом - пояснила Ірина Терех.

Крім того, за її словами, наступного року виробникам ударних БПЛА не варто розраховувати на безперебійну роботу GPS-навігації під час запусків озброєння.

Я думаю, що 2027 рік принесе нам майже повну відсутність GPS-навігації на всіх deep-strike і якщо вона десь буде зʼявлятись, на якихось ділянках маршруту - це скоріше буде удача, а за базу потрібно приймати, що нам потрібна навігація без GPS. Це саме стосується і старту - зазначила Ірина Терех.

Перший запуск балістики по росії

Компанія Fire Point працює над двома балістичними ракетами. FP-7 дальністю до 200 км у компанії називають дешевшою відповіддю на американські ATACMS. Друга, FP-9, розрахована на 800-850 кілометрів - цього достатньо, щоб діставати до москви. Пуск FP-9 у компанії обіцяють до кінця року.

FP-7 найближчим часом планують випробувати під час удару по території росії.

Ми завершили тестування on the ground (наземні випробування FP-7 - ред.) і готуємося до тестувань по території ворога і також працюємо над подовженою версією балістики FP-9 Я не буду день називати, щоб за нами полювали. Це (випробування балістики по території ворога - ред.) станеться найближчим часом - розповіла Ірина Терех.

Окрім балістики, Fire Point випускає далекобійні дрони FP-1 і FP-2, а також крилату ракету FP-5 "Фламінго", здатну летіти на три тисячі кілометрів. Саме ці серійні вироби, кажуть у компанії, і заробляють гроші на ракетну програму.

Паралельно компанія працює над запуском антибалістичної програми Freyja. Проєкт передбачає об'єднання в єдину систему українського перехоплювача FP-7.x, розробленого компанією Fire Point, німецької радіолокаційної технології та норвезької технології наведення. Перші перехоплювачі у Fire Point планують почати застосовувати на полі бою в середині 2027 року.