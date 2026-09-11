Шварценеггер воссоединился с бывшей женой через 5 лет после развода, дочь поделилась фото

Арнольд Шварценеггер вновь появился вместе с бывшей женой Марией Шрайвер на семейной фотографии спустя 5 лет после официального завершения их длительного бракоразводного процесса. Новым снимком поделилась их старшая дочь Кэтрин Шварценеггер, сообщает E! News, пишет УНН.

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На фото 79-летний актёр сидит рядом со Шрайвер за праздничным столом в окружении их детей — Кэтрин, Кристины и Патрика Шварценеггеров. Перед актёром стоит кусок праздничного торта, поэтому издание предполагает, что семья собралась по случаю его дня рождения, который он отмечал 30 июля.

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Вместе после громкого развода

Это уже не первый совместный кадр Шварценеггера и Шрайвер за последнее время. В июле Кэтрин также опубликовала фотографию родителей вместе, поздравляя актёра с 79-летием.

Шварценеггер и Шрайвер расстались в 2011 году после 25 лет брака. Процесс их развода длился около 10 лет и официально завершился в 2021 году.

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Несмотря на расставание, бывшие супруги сохранили дружеские отношения. Шварценеггер ранее рассказывал, что они продолжают регулярно общаться из-за детей и собираются вместе на семейные праздники и дни рождения.

В то же время о восстановлении романтических отношений между ними не идёт речи. Шварценеггер уже около 10 лет состоит в отношениях с физиотерапевтом Хизер Миллиган.

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