В Саратове после атаки дронов загорелся логистический центр Ozon — ASTRA
Киев • УНН
После сообщений об атаке БПЛА в центре Ozon в Саратове вспыхнул пожар. Работников эвакуировали, власти не назвали причин.
В российском Саратове после сообщений об атаке беспилотников произошёл пожар в логистическом центре маркетплейса Ozon. Объект идентифицировал OSINT-аналитик ASTRA, пишет УНН.
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По словам местных жителей, после атаки БПЛА в здании начался пожар, а сотрудников эвакуировали. На месте работают экстренные службы.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил в регионе угрозу атаки беспилотников.
Местные власти пока официально не комментировали пожар и его причины.
На саратовском НПЗ зафиксировали пожар на фоне атаки дронов — ASTRA11.09.26, 03:29 • 10231 просмотр