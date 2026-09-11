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В Саратове после атаки дронов загорелся логистический центр Ozon — ASTRA

Киев • УНН

 • 2106 просмотра

После сообщений об атаке БПЛА в центре Ozon в Саратове вспыхнул пожар. Работников эвакуировали, власти не назвали причин.

В Саратове после атаки дронов загорелся логистический центр Ozon — ASTRA

В российском Саратове после сообщений об атаке беспилотников произошёл пожар в логистическом центре маркетплейса Ozon. Объект идентифицировал OSINT-аналитик ASTRA, пишет УНН.

Подробности

По словам местных жителей, после атаки БПЛА в здании начался пожар, а сотрудников эвакуировали. На месте работают экстренные службы.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил в регионе угрозу атаки беспилотников.

Местные власти пока официально не комментировали пожар и его причины.

На саратовском НПЗ зафиксировали пожар на фоне атаки дронов — ASTRA11.09.26, 03:29 • 10231 просмотр

Степан Гафтко

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