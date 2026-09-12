«Крупнейший экспорт Украины в Европу — это время» — генеральный директор Fire Point

Украина сегодня фактически экспортирует в европейские страны время, которое дает им возможность подготовиться к новым вызовам безопасности. Об этом заявила CEO украинской оборонной компании Fire Point Ирина Терех во время выступления в рамках Международной выставки оборонной промышленности MSPO в польском Кельце, пишет УНН.

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Мы все видим, что гибридная война уже началась, и, вероятно, сейчас не лучшее время это отрицать. Когда мы видим все эти атаки — начиная от дронов, которые теряются над украинской границей, и заканчивая какими-то гибридными атаками на энергетику, на киберинфраструктуру. И это, конечно, поднимает неудобный вопрос: каков уровень готовности наших стран, которые являются следующими странами на границе с Россией? Что мы с этим делаем? Как мы можем помогать друг другу? Как мы можем использовать украинский опыт? — сказала Ирина Терех.

По ее словам, Украина за годы полномасштабной войны смогла создать значительные оборонные возможности, работая из необходимости и под огромным давлением. Этот украинский опыт может быть полезен для европейских стран, чтобы подготовиться к потенциальным угрозам.

Польша и другие страны все еще имеют некоторый запас времени, потому что самый большой экспорт Украины в другие европейские страны — это время. И это время нужно использовать мудро, чтобы мы могли создать как можно больше защитных возможностей в арсеналах европейских стран, всего свободного мира — подчеркнула CEO Fire Point.

Ирина Терех добавила, что украинский опыт демонстрирует важность тесного взаимодействия между оборонной промышленностью, военными и государством. По ее словам, Украина оказалась в условиях, когда оборонные компании не могут позволить себе рассматривать друг друга исключительно как конкурентов, поскольку объем работы по защите страны настолько велик, что требует объединения ресурсов.

Я думаю, что если нам и нужно чему-то научиться у Украины, то одним из таких вопросов является то, как некоторые глобальные вещи можно делать вместе. То, чего ты не можешь сделать сам, но можешь сделать с другом, собственными силами или с партнером, даже если это ситуативный партнер — добавила CEO Fire Point.

россия вкладывает значительные ресурсы в ИПСО, чтобы Украина и Польша воспринимали друг друга как врагов - CEO Fire Point