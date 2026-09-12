$44.5551.76
ukenru
08:59 • 520 просмотра
В Одесской области уже 35 пострадавших после атаки РФ, ещё двух человек ищут, 13 спасли
08:52 • 1346 просмотра
Поезда до Сум больше не будут курсировать, «Укрзалізниця» будет останавливать их в Конотопе
08:47 • 1512 просмотра
Генштаб подтвердил поражение комбината «Тольяттикаучук» в Самарской области рф
08:20 • 3508 просмотра
«Крупнейший экспорт Украины в Европу — это время» — генеральный директор Fire Point
08:14 • 3900 просмотра
Зеленский заявил, что готов встретиться с путиным на саммите G20 в Майами
07:03 • 10834 просмотра
Россия атаковала ночью Киевскую область дронами: один человек погиб, среди пострадавших — ребенок
06:49 • 11466 просмотра
Силы беспилотных систем за 10 недель поразили 285 судов теневого флота рф — «Мадяр»Video
06:21 • 11683 просмотра
В Киеве военнослужащего, находившегося в СЗЧ, задержали за убийство товарища на детской площадкеVideo
06:18 • 11843 просмотра
ВСУ могли ликвидировать российский выступ под Лиманом и отбросить войска РФ — ISW
06:04 • 11421 просмотра
Дизельное топливо на АЗС Украины достигло 100 грн за литр, бензин также продолжает дорожать
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
2.9м/с
93%
752мм
Популярные новости
Безопасность Украины — это безопасность ЕС и НАТО: Зеленский встретился с украинской общиной в ТоронтоVideo11 сентября, 23:58 • 11812 просмотра
Делаем всё для защиты неба — Зеленский встретился с украинскими пилотами, которые проходят подготовку в КанадеVideo12 сентября, 02:30 • 5896 просмотра
В Кремле заявили о планах новой трёхсторонней встречи с Украиной и США04:17 • 12853 просмотра
Атака на Одессу: количество раненых возросло до 12Photo05:01 • 12595 просмотра
Леди Гага впервые стала матерью — певица родила ребёнка от Майкла Полански06:45 • 5868 просмотра
публикации
Что посадить на даче осенью, чтобы иметь собственный запас трав для чая07:30 • 4748 просмотра
Реформа БЭБ не изменила подход к бизнесу: компании продолжают сталкиваться с давлением Бюро11 сентября, 10:20 • 46071 просмотра
25 лет трагедии 11 сентября: как это было и что изменилось в мире11 сентября, 10:06 • 48759 просмотра
Партнёры Украины по антибаллистической программе Freyja работают над её реализацией 24/7 — CEO Fire Point10 сентября, 14:49 • 69108 просмотра
Побег от правосудия: как затягивается судебное разбирательство по делу врачей Odrex и готовится ли новая ловушка 10 сентября, 10:12 • 79470 просмотра
Актуальные люди
Сергей Лысак
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ханно Певкур
Ирина Терех
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Одесса
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Люк Эванс рассказал о тяжелом состоянии Тима Карри перед смертьюPhoto07:51 • 2714 просмотра
Леди Гага впервые стала матерью — певица родила ребёнка от Майкла Полански06:45 • 5960 просмотра
Анджелина Джоли рассказала, кто оплачивает её гуманитарные поездки в Украину11 сентября, 12:44 • 31457 просмотра
Дженнифер Лоуренс наконец завела Instagram и сразу пригрозила удалить аккаунт из-за негативных комментариев11 сентября, 02:06 • 44782 просмотра
Анджелина Джоли раскрыла главное правило в воспитании 6 детей от Брэда ПиттаPhoto11 сентября, 00:05 • 46549 просмотра
Актуальное
ATACMS
MIM-104 Patriot
Ракетный комплекс "Панцирь"
9К720 Искандер
«Калибр» (семейство ракет)

«Крупнейший экспорт Украины в Европу — это время» — генеральный директор Fire Point

Киев • УНН

 • 3510 просмотра

По мнению Ирины Терех, европейские компании должны использовать это время для усиления оборонных возможностей.

«Крупнейший экспорт Украины в Европу — это время» — генеральный директор Fire Point

Украина сегодня фактически экспортирует в европейские страны время, которое дает им возможность подготовиться к новым вызовам безопасности. Об этом заявила CEO украинской оборонной компании Fire Point Ирина Терех во время выступления в рамках Международной выставки оборонной промышленности MSPO в польском Кельце, пишет УНН.

Детали

Мы все видим, что гибридная война уже началась, и, вероятно, сейчас не лучшее время это отрицать. Когда мы видим все эти атаки — начиная от дронов, которые теряются над украинской границей, и заканчивая какими-то гибридными атаками на энергетику, на киберинфраструктуру. И это, конечно, поднимает неудобный вопрос: каков уровень готовности наших стран, которые являются следующими странами на границе с Россией? Что мы с этим делаем? Как мы можем помогать друг другу? Как мы можем использовать украинский опыт?

— сказала Ирина Терех.

По ее словам, Украина за годы полномасштабной войны смогла создать значительные оборонные возможности, работая из необходимости и под огромным давлением. Этот украинский опыт может быть полезен для европейских стран, чтобы подготовиться к потенциальным угрозам.

Польша и другие страны все еще имеют некоторый запас времени, потому что самый большой экспорт Украины в другие европейские страны — это время. И это время нужно использовать мудро, чтобы мы могли создать как можно больше защитных возможностей в арсеналах европейских стран, всего свободного мира

— подчеркнула CEO Fire Point.

Ирина Терех добавила, что украинский опыт демонстрирует важность тесного взаимодействия между оборонной промышленностью, военными и государством. По ее словам, Украина оказалась в условиях, когда оборонные компании не могут позволить себе рассматривать друг друга исключительно как конкурентов, поскольку объем работы по защите страны настолько велик, что требует объединения ресурсов.

Я думаю, что если нам и нужно чему-то научиться у Украины, то одним из таких вопросов является то, как некоторые глобальные вещи можно делать вместе. То, чего ты не можешь сделать сам, но можешь сделать с другом, собственными силами или с партнером, даже если это ситуативный партнер

— добавила CEO Fire Point.

россия вкладывает значительные ресурсы в ИПСО, чтобы Украина и Польша воспринимали друг друга как врагов - CEO Fire Point11.09.26, 14:51 • 19428 просмотров

Юлия Мельник

Война в УкраинеЭкономика
Ирина Терех
Fire Point
Кибератака
российская пропаганда
Война в Украине
Европа
Украина
Польша