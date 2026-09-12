Во время встречи с путиным премьер-министр Индии вновь призвал завершить войну в Украине
Киев • УНН
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с путиным призвал завершить войну против Украины. Стороны также обсудили Черноморский регион и сотрудничество.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи с президентом рф владимиром путиным вновь призвал прекратить войну против Украины и подчеркнул, что конфликты необходимо решать путем диалога и дипломатии. Об этом сообщает Hindustan Times со ссылкой на Министерство иностранных дел Индии, пишет УНН.
Детали
Моди и путин провели переговоры на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. Это была уже их 2-я встреча менее чем за 2 недели.
По данным индийского МИД, премьер вновь подчеркнул, что "диалог и дипломатия являются путем вперед в урегулировании конфликтов", а Индия готова содействовать мирным усилиям.
Моди во второй раз за 2 недели поднял тему войны
Во время предыдущей встречи с путиным 31 августа Моди также призвал к завершению войны, заявив, что необходимо перейти от "бесконечной войны к завершению войны".
На новой встрече стороны также обсудили ситуацию в Черноморском регионе, в частности влияние боевых действий на морскую торговлю и безопасность индийских моряков. Отдельно Моди и путин говорили об экономическом, оборонном и энергетическом сотрудничестве между Индией и россией.
Моди во время встречи призвал Путина прекратить войну против Украины «ради человечества»01.09.26, 03:56 • 15547 просмотров