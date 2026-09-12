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В Кремле заявили о планах новой трёхсторонней встречи с Украиной и США

Киев • УНН

 • 298 просмотра

Песков заявил о готовности Кремля к переговорам и новой встрече России, Украины и США. Местом переговоров может стать Абу-Даби.

В Кремле заявили о планах новой трёхсторонней встречи с Украиной и США

кремль открыт к переговорам и рассчитывает в ближайшей перспективе провести новую трехстороннюю встречу с участием россии, Украины и США. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора путина дмитрий песков в интервью российским СМИ, сообщает УНН.

Детали

По его словам, договоренность об этом уже обсуждалась с американскими переговорщиками.

Мы сохраняем свою открытость к переговорам. Мы надеемся, что, как и говорилось с американскими переговорщиками, уже в обозримой перспективе нам удастся снова собраться втроем и продолжить диалог

- сказал песков.

В то же время пресс-секретарь кремля отметил, что прогнозировать возможные результаты такой встречи будет "трудно", поскольку "с каждым разом ситуация на земле для украинцев становится хуже".

"Наши условия хорошо известны, хорошо известны первопричины специальной военной операции", - уточнил песков.

Напомним

Накануне пресс-секретарь российского диктатора дмитрий песков сделал заявление относительно энергетического перемирия с Украиной, а также добавил, что Абу-Даби будет в повестке дня как место проведения трехсторонних переговоров.

россия продолжает наносить удары по Украине, несмотря на заявления Трампа о переговорах - CNN11.09.26, 08:51 • 7052 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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