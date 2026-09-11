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россия продолжает наносить удары по Украине, несмотря на заявления Трампа о переговорах - CNN

Киев • УНН

 • 1300 просмотра

россия возобновила атаки на Украину, несмотря на заявления президента США о мирных переговорах. москва требует демилитаризации Украины, де-факто, отказа от суверенитета и независимости, а также передачи территорий.

россия продолжает наносить удары по Украине, несмотря на заявления Трампа о переговорах - CNN

россия продолжает наносить удары по Украине несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о якобы готовности владимира путина к переговорам. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Трамп заявил журналистам в среду, что путин "хочет заключить сделку". Он добавил, что если президент Украины Владимир Зеленский "хочет заключить сделку, это было бы очень хорошо".

Однако события последних дней свидетельствуют об обратном.

В среду российский реактивный беспилотник нарушил воздушное пространство Молдовы. Из-за этого был задержан вылет самолета, который перевозил Владимира Зеленского в Норвегию.

Посол Молдовы в США Владислав Кульминский заявил, что вторжение российского разведывательного беспилотника, вероятно, "не было случайным". Тем временем российская армия возобновила бомбардировки Киева и Украины после того, как оттуда уехали спецпредставители Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

CNN подчеркивает, что россия требует от Украины демилитаризации и, де-факто, отказа от суверенитета и независимости, а также передачи под контроль москвы тех регионов, которые ее войска еще не завоевали.

Украина, в свою очередь, не согласится на такие условия кремля. Дональд Трамп объясняет задержку переговоров личными отношениями между путиным и Зеленским.

Задержка заключается в том, что два человека ненавидят друг друга

- сказал президент США журналистам на авиабазе Эндрюс.

Напомним

Ранее Президент Украины заявил, что трехсторонних мирных переговоров до выборов в рф не будет.

Евгений Устименко

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