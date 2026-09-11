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росія продовжує удари по Україні попри заяви Трампа про переговори - CNN

Київ • УНН

 • 322 перегляди

росія поновила атаки на Україну, незважаючи на заяви президента США про мирні переговори. москва вимагає демілітаризації України, де-факто, відмови від суверенітету і незалежності та передачі територій.

росія продовжує удари по Україні попри заяви Трампа про переговори - CNN

росія продовжує завдавати ударів по Україні попри заяви президента США Дональда Трампа про нібито готовність володимира путіна до переговорів. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

Трамп заявив журналістам у середу, що путін "хоче укласти угоду". Він додав, що якщо президент України Володимир Зеленський "хоче укласти угоду, це було б дуже добре".

Однак події останніх днів свідчать про інше.

У середу російський реактивний безпілотник порушив повітряний простір Молдови. Через це було затримано виліт літака, який перевозив Володимира Зеленського до Норвегії.

Посол Молдови в США Владислав Кульмінський заявив, що вторгнення російського розвідувального безпілотника, ймовірно, "не було випадковим". Тим часом, російська армія поновила бомбардування Києва і України після того, як звідти поїхали спецпредставники Дональда Трампа, Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

CNN наголошує, що росія вимагає від України демілітаризації і, де-факто, відмови від суверенітету і незалежності, а також передати під контроль москви ті регіони, які її війська ще не завоювали.

Україна, своєю чергою, не погодиться на такі умови кремля. Дональд Трамп пояснює затримку переговорів особистими відносинами між путіним і Зеленським.

Затримка полягає в тому, що двоє людей ненавидять одне одного

- сказав президент США журналістам на авіабазі Ендрюс.

Нагадаємо

Раніше Президент України заявив, що тристоронніх мирних переговорів до виборів у рф не буде.

Євген Устименко

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