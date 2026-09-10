Зеленський заявив, що тристоронніх мирних переговорів до виборів у рф не буде

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Президент України Володимир Зеленський заявив у четвер, що до виборів у росії тристоронньої зустрічі щодо припинення війни не буде, передає УНН.

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Зеленський повідомив, що українські та американські переговорники підтримують постійний контакт, і висловив сподівання на прогрес у переговорах з питань енергетики та зерна наприкінці вересня після його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Парламентські вибори у росії відбудуться 20 вересня.

"Це може статися, у нас була хороша розмова" - Трамп про можливу тристоронню зустріч з путіним та Зеленським