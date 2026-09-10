Зеленский заявил, что трёхсторонних мирных переговоров до выборов в рф не будет
Киев • УНН
Зеленский заявил, что до парламентских выборов в россии 20 сентября трёхсторонняя встреча по прекращению войны не состоится. Украина и США поддерживают контакт.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что до выборов в россии трехсторонней встречи по прекращению войны не будет, передает УНН.
Детали
Зеленский сообщил, что украинские и американские переговорщики поддерживают постоянный контакт, и выразил надежду на прогресс в переговорах по вопросам энергетики и зерна в конце сентября после его встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Парламентские выборы в россии состоятся 20 сентября.
"Это может произойти, у нас состоялся хороший разговор" — Трамп о возможной трёхсторонней встрече с путиным и Зеленским09.09.26, 22:36 • 3282 просмотра