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Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что до выборов в россии трехсторонней встречи по прекращению войны не будет, передает УНН.

Детали

Зеленский сообщил, что украинские и американские переговорщики поддерживают постоянный контакт, и выразил надежду на прогресс в переговорах по вопросам энергетики и зерна в конце сентября после его встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Парламентские выборы в россии состоятся 20 сентября.

"Это может произойти, у нас состоялся хороший разговор" — Трамп о возможной трёхсторонней встрече с путиным и Зеленским