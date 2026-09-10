У кремлі заявили, що енергетичне перемир’я з Україною наразі не обговорюють

Речник російського диктатора дмитро пєсков зробив заяву щодо енергетичного перемир'я з Україною, а також додав, що Абу-Дабі буде на порядку денному як місце проведення тристоронніх переговорів, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

"Енергетичне перемир'я з Україною наразі предметно не обговорюється", - заявив пєсков.

Крім того, речник кремля додав, що "Київ зараз пропонує не довгострокове врегулювання, а перемир'я в тій галузі, яка є для них ахіллесовою п'ятою – в енергетиці".

Додамо

пєсков також зробив заяву про тристоронні переговори і місце їх проведення.

Абу-Дабі буде на порядку денному як місце проведення тристоронніх переговорів щодо врегулювання, коли справа дійде до предметного обговорення - сказав пєсков.

Разом з тим він додав, що умови росії припинення війни в Україні "не змінилися і добре відомі".

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