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The Guardian

У кремлі заявили, що енергетичне перемир’я з Україною наразі не обговорюють

Київ • УНН

 • 256 перегляди

пєсков заявив, що енергетичне перемир’я з Україною не обговорюється і додав, що енергетика - "ахілесова п'ята Києва".

У кремлі заявили, що енергетичне перемир’я з Україною наразі не обговорюють

Речник російського диктатора дмитро пєсков зробив заяву щодо енергетичного перемир'я з Україною, а також додав, що Абу-Дабі буде на порядку денному як місце проведення тристоронніх переговорів, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

"Енергетичне перемир'я з Україною наразі предметно не обговорюється", - заявив пєсков.

Крім того, речник кремля додав, що "Київ зараз пропонує не довгострокове врегулювання, а перемир'я в тій галузі, яка є для них ахіллесовою п'ятою – в енергетиці".

Додамо

пєсков також зробив заяву про тристоронні переговори і місце їх проведення.

Абу-Дабі буде на порядку денному як місце проведення тристоронніх переговорів щодо врегулювання, коли справа дійде до предметного обговорення 

- сказав пєсков.

Разом з тим він додав, що умови росії припинення війни в Україні "не змінилися і добре відомі".

"Це може статися, у нас була хороша розмова" - Трамп про можливу тристоронню зустріч з путіним та Зеленським09.09.26, 22:36 • 3116 переглядiв

Антоніна Туманова

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Абу-Дабі
Україна
Київ