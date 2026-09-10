В Кремле заявили, что энергетическое перемирие с Украиной в настоящее время не обсуждается

Прессекретарь российского диктатора Дмитрий Песков сделал заявление относительно энергетического перемирия с Украиной, а также добавил, что Абу-Даби будет в повестке дня в качестве места проведения трехсторонних переговоров, передает УНН со ссылкой на российские СМИ.

"Энергетическое перемирие с Украиной в настоящее время предметно не обсуждается", — заявил Песков.

Кроме того, прессекретарь Кремля добавил, что "Киев сейчас предлагает не долгосрочное урегулирование, а перемирие в той сфере, которая является для них ахиллесовой пятой, — в энергетике".

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Песков также сделал заявление о трехсторонних переговорах и месте их проведения.

Абу-Даби будет в повестке дня в качестве места проведения трехсторонних переговоров по урегулированию, когда дело дойдет до предметного обсуждения — сказал Песков.

Вместе с тем он добавил, что условия России для прекращения войны в Украине "не изменились и хорошо известны".

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