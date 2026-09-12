Безопасность Украины — это безопасность ЕС и НАТО: Зеленский встретился с украинской общиной в Торонто
Киев • УНН
Зеленский призвал украинцев за рубежом продвигать связь безопасности Украины с ЕС и НАТО. Он поблагодарил общину Канады за поддержку.
Украинцы за рубежом должны продвигать «чёткое понимание» того, что безопасность Украины — это безопасность ЕС и НАТО. Об этом во время встречи с представителями украинской общины в Торонто (Канада) сказал Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.
Детали
По его словам, Украина и Канада имеют исторически крепкие отношения, которые «мы сейчас выводим на значительно более сильный уровень».
Это доказывают и ежедневная поддержка людей, и решения на уровне лидеров: подписана декларация о столетнем партнёрстве, есть важный пакет оборонной помощи и начата работа над Drone Deal. Важно и дальше поддерживать это единство, давить на Россию санкциями и продвигать чёткое понимание в мире того, что безопасность Украины — это безопасность ЕС и НАТО
Зеленский поблагодарил всю украинскую общину в Канаде за то, что «уже 135 лет она хранит свои корни и выступает за оказание помощи Украине», а также за готовность «делать ещё больше для Украины и её независимости».
Напомним
Накануне Канада объявила о семи новых пакетах поддержки для Украины, а также инициировала шесть инициатив и подписала три документа о сотрудничестве. Также Канада предоставляет кредитные гарантии почти на 435 миллионов долларов через ЕБРР.
Канада ввела санкции против восьми россиян из-за депортации украинских детей11.09.26, 11:42 • 6368 просмотров