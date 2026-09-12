Безопасность Украины — это безопасность ЕС и НАТО: Зеленский встретился с украинской общиной в Торонто

Украинцы за рубежом должны продвигать «чёткое понимание» того, что безопасность Украины — это безопасность ЕС и НАТО. Об этом во время встречи с представителями украинской общины в Торонто (Канада) сказал Президент Владимир Зеленский, сообщает УНН.

Детали

По его словам, Украина и Канада имеют исторически крепкие отношения, которые «мы сейчас выводим на значительно более сильный уровень».

Это доказывают и ежедневная поддержка людей, и решения на уровне лидеров: подписана декларация о столетнем партнёрстве, есть важный пакет оборонной помощи и начата работа над Drone Deal. Важно и дальше поддерживать это единство, давить на Россию санкциями и продвигать чёткое понимание в мире того, что безопасность Украины — это безопасность ЕС и НАТО - отметил глава государства.

Зеленский поблагодарил всю украинскую общину в Канаде за то, что «уже 135 лет она хранит свои корни и выступает за оказание помощи Украине», а также за готовность «делать ещё больше для Украины и её независимости».

Напомним

Накануне Канада объявила о семи новых пакетах поддержки для Украины, а также инициировала шесть инициатив и подписала три документа о сотрудничестве. Также Канада предоставляет кредитные гарантии почти на 435 миллионов долларов через ЕБРР.

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