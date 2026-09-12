В Киеве военнослужащего, находившегося в СЗЧ, задержали за убийство товарища на детской площадке

В Шевченковском районе Киева полицейские задержали 33-летнего военнослужащего, который находился в СЗЧ и подозревается в убийстве 44-летнего товарища. Об этом сообщает полиция Киева, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, мужчины вместе употребляли алкоголь на детской площадке, где между ними произошла ссора. После этого подозреваемый пошёл домой, взял нож и вернулся на место.

Как сообщили правоохранители, мужчина нанёс товарищу удар ножом в сердце. От полученного ранения 44-летний киевлянин умер на месте.

После этого подозреваемый скрывался по разным адресам, арендуя квартиры посуточно. Полицейские установили его местонахождение и задержали.

По данным полиции, задержанный является военнослужащим, который находится в СЗЧ. За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В районном отделе полиции в Ровненской области прогремел взрыв: один правоохранитель погиб, ещё трое — ранены