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"ГУРкит на кубани": подтверждено поражение НПЗ "славянск-ЭКО" в краснодарском крае

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Операторы ГУР поразили ключевую установку и резервуары НПЗ "славянск-ЭКО" в славянске-на-кубани. На предприятии вспыхнул масштабный пожар.

"ГУРкит на кубани": подтверждено поражение НПЗ "славянск-ЭКО" в краснодарском крае

Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтвердило поражение нефтеперерабатывающего завода "славянск-ЭКО" в краснодарском крае рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУР.

Детали

13 сентября 2026 года операторы Департамента активных действий и Департамента беспилотных систем ГУР МО Украины в рамках совместной с Силами обороны государства deepstrike-операции поразили очередной НПЗ россии - "славянск-ЭКО" в городе славянск-на-кубани

- говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что в результате операции поражены ключевая установка переработки нефти и резервуарный парк предприятия.

Густой дым и зарево от масштабного пожара на российском НПЗ видны за десятки километров

- добавили в ГУР.

Напомним

В ночь с 12 на 13 сентября дроны поразили славянский нефтеперерабатывающий завод в краснодарском крае рф. Данный завод выпускает 5,2 миллиона тонн сырья (нефти и газового конденсата) в год.

Основной продукцией завода являются бензин, дизельное топливо, мазут, авиационный керосин и вакуумный газойль. Завод привлечен к обеспечению топливом российских военных сил.

Предприятие неоднократно подвергалось атакам дронов. Это происходило в апреле и мае 2024 года, декабре 2025 года, январе и июне 2026 года.

Евгений Устименко

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