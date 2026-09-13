"ГУРкит на кубани": подтверждено поражение НПЗ "славянск-ЭКО" в краснодарском крае

Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтвердило поражение нефтеперерабатывающего завода "славянск-ЭКО" в краснодарском крае рф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУР.

Детали

13 сентября 2026 года операторы Департамента активных действий и Департамента беспилотных систем ГУР МО Украины в рамках совместной с Силами обороны государства deepstrike-операции поразили очередной НПЗ россии - "славянск-ЭКО" в городе славянск-на-кубани - говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что в результате операции поражены ключевая установка переработки нефти и резервуарный парк предприятия.

Густой дым и зарево от масштабного пожара на российском НПЗ видны за десятки километров - добавили в ГУР.

Напомним

В ночь с 12 на 13 сентября дроны поразили славянский нефтеперерабатывающий завод в краснодарском крае рф. Данный завод выпускает 5,2 миллиона тонн сырья (нефти и газового конденсата) в год.

Основной продукцией завода являются бензин, дизельное топливо, мазут, авиационный керосин и вакуумный газойль. Завод привлечен к обеспечению топливом российских военных сил.

Предприятие неоднократно подвергалось атакам дронов. Это происходило в апреле и мае 2024 года, декабре 2025 года, январе и июне 2026 года.