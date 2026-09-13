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The Economist
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Техника

Ракета рф разрушила квартиру украинской теннисистки Даяны Ястремской в Одессе

Киев • УНН

 • 886 просмотра

Российская ракета "Калибр" разрушила квартиру теннисистки в Одессе. В результате удара погибли два человека, 26 получили ранения, среди них ребёнок.

Ракета рф разрушила квартиру украинской теннисистки Даяны Ястремской в Одессе

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сообщила в Facebook, что её квартира в Одессе полностью разрушена в результате очередного российского удара, а среди личных вещей в жилье уцелело лишь полотенце с Roland Garros. Из-за попадания в многоэтажку тогда погибли два человека, ещё 26 получили ранения, среди пострадавших есть один ребёнок, передаёт УНН.

Детали

Даяна Ястремская сообщила, что российская ракета "Калибр" прямым попаданием разрушила её апартаменты в Одессе, а также обратилась к международным теннисным организациям с призывом обратить внимание на опубликованные ею фотографии последствий удара.

Сегодня вечером. Вот как выглядит "русский мир", прямой удар ракетой "Калибр". российская ракета разрушила наши апартаменты в Одессе. Единственное, что уцелело, - это полотенце Ролан Гаррос. Символично. Кусочек мирового тенниса пережил российскую ракету. Наш дом - нет

 - написала Ястремская.

По словам главы Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, в многоэтажке, в которую попала российская ракета, уже завершены аварийно-спасательные работы.

Во время аварийно-поисковых работ в повреждённой вчера утром врагом многоэтажке спасатели обнаружили тело ещё одного человека. Таким образом, количество погибших в результате той  атаки возросло до двух. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Невосполнимая утрата. Ещё 26 человек на той локации получили ранения. Среди них - 1 ребёнок. Аварийно-спасательные работы в 25-этажном доме завершены

 - заявил Сергей Лысак.

Впрочем, по его словам, ночью Одесса снова подверглась российским атакам.

Но враг не остановился. Ночью он снова атаковал наш город. Повреждены многоэтажка, частные дома, автомобиль, два учебных  заведения и объекты инфраструктуры. Последствия атаки уточняются. Воздушная тревога продолжается. Оставайтесь в безопасных местах

- подчеркнул Сергей Лысак.

Напомним

В августе Россия осуществила около 2800 атак реактивными дронами по сравнению с 350 в июне. Время реагирования ПВО сократилось с 60 до шести секунд.

Алла Киосак

Война в УкраинеУНН-Одесса
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Война в Украине
Сергей Лысак
«Калибр» (семейство ракет)
Одесса