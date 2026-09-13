Ракета рф разрушила квартиру украинской теннисистки Даяны Ястремской в Одессе

Украинская теннисистка Даяна Ястремская сообщила в Facebook, что её квартира в Одессе полностью разрушена в результате очередного российского удара, а среди личных вещей в жилье уцелело лишь полотенце с Roland Garros. Из-за попадания в многоэтажку тогда погибли два человека, ещё 26 получили ранения, среди пострадавших есть один ребёнок, передаёт УНН.

Даяна Ястремская сообщила, что российская ракета "Калибр" прямым попаданием разрушила её апартаменты в Одессе, а также обратилась к международным теннисным организациям с призывом обратить внимание на опубликованные ею фотографии последствий удара.

Сегодня вечером. Вот как выглядит "русский мир", прямой удар ракетой "Калибр". российская ракета разрушила наши апартаменты в Одессе. Единственное, что уцелело, - это полотенце Ролан Гаррос. Символично. Кусочек мирового тенниса пережил российскую ракету. Наш дом - нет

По словам главы Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, в многоэтажке, в которую попала российская ракета, уже завершены аварийно-спасательные работы.

Во время аварийно-поисковых работ в повреждённой вчера утром врагом многоэтажке спасатели обнаружили тело ещё одного человека. Таким образом, количество погибших в результате той атаки возросло до двух. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Невосполнимая утрата. Ещё 26 человек на той локации получили ранения. Среди них - 1 ребёнок. Аварийно-спасательные работы в 25-этажном доме завершены