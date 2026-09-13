Ракета рф зруйнувала квартиру української тенісистки Даяни Ястремської в Одесі
Київ • УНН
російська ракета «Калібр» зруйнувала квартиру тенісистки в Одесі. Внаслідок удару загинули двоє людей, 26 поранені, серед них дитина.
Українська тенісистка Даяна Ястремська повідомила у Facebook, що її квартира в Одесі вщент зруйнована внаслідок чергового російського удару, а серед особистих речей у помешканні вцілів лише рушник із Roland Garros. Через влучання у багатоповерхівку тоді загинули двоє людей, ще 26 отримали поранення, а серед постраждалих є одна дитина, передає УНН.
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Даяна Ястремська повідомила, що російська ракета "калібр" прямим ударом зруйнувала її апартамент в Одесі, а також звернулася до міжнародних тенісних організацій із закликом звернути увагу на оприлюднені нею фото наслідків удару.
Сьогодні ввечері. Ось як виглядає "русский мир", прямий удар ракетою "калібр". російська ракета зруйнувала наш апартамент у Одесі. Єдине, що вижило, - це рушник Роланда Гарроса. Символічно. Шматок світового тенісу вижив після російської ракети. Наш дім - ні
За словами очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, у багатоповерхівці, куди влучила російська ракета, наразі вже завершено аварійно-рятувальні роботи.
Під час аварійно-пошукових робіт у пошкодженій вчора вранці ворогом багатоповерхівці рятувальники виявили тіло ще однієї людини. Таким чином, кількість загиблих унаслідок тієї атаки зросла до двох. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Непоправна втрата. Ще 26 людей на тій локації отримали поранення. Серед них -1 дитина. Аварійно-рятувальні роботи у 25-поверхівці завершено
Втім, за його словами, вночі Одеса знову зазнала російських атак.
Але ворог не зупинився. Вночі він знову атакував наше місто. Пошкоджені багатоповерхівка, приватні будинки, автомобіль, два навчальні заклади та об’єкти інфраструктури. Наслідки атаки уточнюються. Повітряна тривога триває. Залишайтеся у безпечних місцях
Нагадаємо
У серпні росія здійснила близько 2800 атак реактивними дронами порівняно з 350 у червні. Час реагування ППО скоротився з 60 до шести секунд.