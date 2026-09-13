В Бельгии умер украинский оператор дронов

В Бельгии умер украинский воин — оператор дронов по имени Роман, которого в эту страну перевезли с ожогами для лечения. Тело погибшего репатриировали в Украину. Об этом в соцсети X сообщил министр обороны Бельгии Тео Франкен, информирует УНН.

Детали

По его словам, тело погибшего репатриировали в Украину.

Пилот беспилотника. Он получил ожоги и был перевезён в нашу страну. Нам не удалось его спасти. Ранее нам удавалось делать это десятки раз, но не в этот раз. Прощай, Роман. Героям слава — написал Франкен.

Напомним

Украина и Бельгия определили ключевые направления оборонного сотрудничества до конца 2026 года и договорились работать над развитием сотрудничества в сфере дронов, совместных промышленных проектов и авиации.

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