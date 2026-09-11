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Що святкують 11 вересня в Україні та світі

Київ • УНН

 • 2192 перегляди

11 вересня вшановують жертв терактів 2001 року, святкують День Каталонії та ефіопський Новий рік. За новим стилем згадують Теодору Олександрійську.

Що святкують 11 вересня в Україні та світі

11 вересня у світовій історії є днем пам'яті про масштабні терористичні акти 2001 року в США, у той час як Каталонія відзначає свій Національний день, а Ефіопія святкує Новий рік. У церковному календарі за новим стилем вшановують преподобну Теодору Олександрійську, а за старим календарем припадає одна з найсуворіших дат — Усікновення голови Івана Хрестителя, пише УНН

День Патріота та День пам'яті в США (Patriot Day / National Day of Service and Remembrance)

Офіційний національний день пам'яті, встановлений Конгресом США для вшанування 2977 осіб, які загинули під час наймасштабніших у історії терористичних атак 11 вересня 2001 року (9/11). У цей день бойовики аль-Каїди захопили чотири пасажирські авіалайнери, спрямувавши два з них у вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку, третій — у будівлю Пентагону, а четвертий впав у Пенсильванії після опору пасажирів. Пам'ятний день супроводжується хвилиною мовчання о 8:46 ранку, приспущенням державних прапорів, читанням імен усіх загиблих біля меморіалу та загальнонаціональними благодійними акціями.

Всесвітній день застеляння ліжка (National Make Your Bed Day)

Неофіційне міжнародне свято, спрямоване на популяризацію дисципліни, порядку та здорових щоденних звичок. Психологи та фахівці з продуктивності наголошують, що впорядкування спального місця одразу після пробудження створює відчуття першої виконаної задачі дня, що позитивно впливає на самоорганізацію, знижує рівень тривожності та сприяє якісному нічному відпочинку.

Міжнародний день "Ніяких новин — хороші новини" (No News Is Good News Day)

Неофіційна дата, покликана заохотити людей зробити перерву у споживанні агресивного інформаційного потоку та влаштувати цифровий детокс. Ініціатива підкреслює важливість захисту ментального здоров'я від інформаційного перенасичення й закликає присвячити день особистому спілкуванню, відпочинку на природі та саморозвитку.

Національний день Каталонії (Diada Nacional de Catalunya

Головне державне свято Каталонської автономії в Іспанії, засноване на згадку про завершення облоги Барселони 11 вересня 1714 року військами Філіпа V Бурбона під час Війни за іспанську спадщину. Попри те, що ця дата знаменувала втрату автономних інститутів та скасування каталонських конституцій, сьогодні Diada є символом відродження каталонської культури, мови та національної ідентичності, що відзначається мільйонними ходами, покладанням квітів до пам'ятника Рафаелю Казанові та урочистими заходами.

День вчителя в Аргентині (Día del Maestro)

Національне свято, встановлене на честь річниці смерті у 1888 році Домінго Фаустіно Сарм'єнто — сьомого президента Аргентини, видатного просвітителя, письменника та "батька аргентинської школи". Завдяки його реформам в країні було створено систему безкоштовної обов'язкової початкової освіти, засновано сотні шкіл та наукових бібліотек. День є офіційним вихідним для працівників освітньої галузі по всій країні.

Ефіопський Новий рік (Енкутаташ)

Національне свято Ефіопії та Еритреї, яке означає "дар коштовностей" і символізує завершення сезону дощів, наступ весни за Ефіопським календарем та повернення цариці Савської з Єрусалима. День відзначають у родинному колі, прикрашають оселі жовтими квітами ромашок (адеай абеба), обмінюються привітаннями та готують традиційні святкові страви.

День пам'яті преподобної Теодори Олександрійської

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять преподобної Теодори Олександрійської — християнської подвижниці V століття, яка через глибоке каяття потай від чоловіка пішла до чоловічого монастиря під іменем Феодор, де провадила суворий чернечий послух, витримувала важку працю і лише після її смерті братія дізналася правду про її жіночу суть. Також у цей день згадують преподобного Єфросина кухаря, який подвизався на монастирській кухні в IX столітті та за свою смиренність і молитовний подвиг був удостоєний видіння Раю.

За старим календарем (юліанським). Віряни відзначають Усікновення голови святого пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Івана. Великий день церковного календаря, встановлений на згадку про мученицьку смерть Івана Хрестителя, якому за наказом царя Ірода Антипи через підступність Іродіади та танець Саломії було відсічено голову. День супроводжується суворим постом (не вживається м'ясо, молочні продукти, риба) та народними заборонами користуватися гострими предметами (ножами, сокирами), різати круглі предмети (хліб, капусту), а також влаштовувати гучні розваги.

Олександра Месенко

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