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Что празднуют 11 сентября в Украине и мире

Киев • УНН

 • 876 просмотра

11 сентября чтят память жертв терактов 2001 года, отмечают День Каталонии и эфиопский Новый год. По новому стилю вспоминают Феодору Александрийскую.

Что празднуют 11 сентября в Украине и мире

11 сентября в мировой истории является днем памяти о масштабных террористических актах 2001 года в США, в то время как Каталония отмечает свой Национальный день, а Эфиопия празднует Новый год. В церковном календаре по новому стилю чтят преподобную Феодору Александрийскую, а по старому календарю приходится одна из самых строгих дат — Усекновение главы Иоанна Крестителя, пишет УНН

День патриота и День памяти в США (Patriot Day / National Day of Service and Remembrance)

Официальный национальный день памяти, установленный Конгрессом США для чествования 2977 человек, погибших во время крупнейших в истории террористических атак 11 сентября 2001 года (9/11). В этот день боевики «Аль-Каиды» захватили четыре пассажирских авиалайнера, направив два из них в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий — в здание Пентагона, а четвертый упал в Пенсильвании после сопротивления пассажиров. Памятный день сопровождается минутой молчания в 8:46 утра, приспусканием государственных флагов, чтением имен всех погибших возле мемориала и общенациональными благотворительными акциями.

Всемирный день заправления кровати (National Make Your Bed Day)

Неофициальный международный праздник, направленный на популяризацию дисциплины, порядка и здоровых ежедневных привычек. Психологи и специалисты по продуктивности подчеркивают, что приведение спального места в порядок сразу после пробуждения создает ощущение первой выполненной задачи дня, что положительно влияет на самоорганизацию, снижает уровень тревожности и способствует качественному ночному отдыху.

Международный день «Никаких новостей — хорошие новости» (No News Is Good News Day)

Неофициальная дата, призванная побудить людей сделать перерыв в потреблении агрессивного информационного потока и устроить цифровой детокс. Инициатива подчеркивает важность защиты психического здоровья от информационной перегрузки и призывает посвятить день личному общению, отдыху на природе и саморазвитию.

Национальный день Каталонии (Diada Nacional de Catalunya

Главный государственный праздник Каталонской автономии в Испании, учрежденный в память об окончании осады Барселоны 11 сентября 1714 года войсками Филиппа V Бурбона во время Войны за испанское наследство. Несмотря на то что эта дата ознаменовала утрату автономных институтов и отмену каталонских конституций, сегодня Diada является символом возрождения каталонской культуры, языка и национальной идентичности; праздник отмечают миллионными шествиями, возложением цветов к памятнику Рафаэлю Казанове и торжественными мероприятиями.

День учителя в Аргентине (Día del Maestro)

Национальный праздник, установленный в честь годовщины смерти в 1888 году Доминго Фаустино Сармьенто — седьмого президента Аргентины, выдающегося просветителя, писателя и «отца аргентинской школы». Благодаря его реформам в стране была создана система бесплатного обязательного начального образования, основаны сотни школ и научных библиотек. Этот день является официальным выходным для работников сферы образования по всей стране.

Эфиопский Новый год (Энкутаташ)

Национальный праздник Эфиопии и Эритреи, название которого означает «дар драгоценностей» и символизирует завершение сезона дождей, наступление весны по Эфиопскому календарю и возвращение царицы Савской из Иерусалима. День отмечают в кругу семьи, украшают дома желтыми цветами ромашек (адей абеба), обмениваются поздравлениями и готовят традиционные праздничные блюда.

День памяти преподобной Феодоры Александрийской

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память преподобной Феодоры Александрийской — христианской подвижницы V века, которая из глубокого раскаяния тайно от мужа ушла в мужской монастырь под именем Феодор, где несла строгий монашеский послушание, выдерживала тяжелый труд, и лишь после ее смерти братия узнала правду о ее женской сущности. Также в этот день вспоминают преподобного Ефросина-повара, подвизавшегося на монастырской кухне в IX веке и за свое смирение и молитвенный подвиг удостоившегося видения Рая.

По старому календарю (юлианскому). Верующие отмечают Усекновение главы святого пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Великий день церковного календаря, установленный в память о мученической смерти Иоанна Крестителя, которому по приказу царя Ирода Антипы из-за коварства Иродиады и танца Саломеи была отсечена голова. День сопровождается строгим постом (не употребляются мясо, молочные продукты, рыба), а также народными запретами пользоваться острыми предметами (ножами, топорами), резать круглые предметы (хлеб, капусту) и устраивать шумные развлечения.

Александра Месенко

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