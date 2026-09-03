На Київщині горить склад із лікарськими засобами після російської атаки - Корецький

По всій Україні ліквідують наслідки постійних російських атак. Під ударом опинилися 13 областей, а на Київщині рятувальники гасять пожежу на складі з лікарськими засобами. Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, передає УНН.

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По всій країні триває ліквідація наслідків практично безперервної російської атаки - заявив прем’єр-міністр.

Зокрема, за його словами, російських ударів зазнали 13 областей - Київська, Харківська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська, Полтавська, Хмельницька, Чернігівська, Тернопільська та Кіровоградська.

Внаслідок атаки, зафіксовано пошкодження житлових будинків, складських приміщень, комунальної та енергетичної інфраструктури.

На Київщині рятувальники борються з пожежею на складі з лікарськими засобами. В Одесі пошкоджена багатоповерхівка - з 10-го по 17-й поверх. Є постраждалі, серед них діти. Медики надають необхідну допомогу - наголосив Сергій Корецький.

Наразі атака досі триває, а в низці регіонів є загроза повторних ударів.

Дякую рятувальникам, медикам, поліцейським та всім, хто зараз працює на місцях - наголосив прем'єр-міністр.

Нагадаємо

росія вночі випустила по Україні 163 дрони, 135 з яких збито або придушено.