Під Києвом спалахнула масштабна пожежа: ймовірно, після атаки безпілотника
Київ • УНН
У Гостомелі Бучанського району спалахнула масштабна пожежа. Попередньо, склад загорівся через ворожу атаку безпілотників.
У Гостомелі, що під Києвом, спалахнула масштабна пожежа, передає УНН із посиланням на повідомлення у Telegram-каналах.
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За попередніми даними, у Бучанському районі внаслідок ворожої атаки БпЛА виникла пожежа складської будівлі.
Дронова атака на Київщину спричинила пожежі на підприємствах та логістичному комплексі08.09.26, 00:31 • 17999 переглядiв