У Німеччині затримали українця за підозрою у шпигунстві на рф
Київ • УНН
У Німеччині затримали громадянина України, який, за даними прокуратури, збирав для рф військову інформацію. Завтра суд вирішить питання арешту.
Громадянина України затримали у Німеччині за підозрою у роботі на російську розвідку - збирав дані щодо виробництва бронетехніки, боєприпасів і вибухових речовин, завтра його доставлять до суду, передає УНН із посиланням на повідомлення Федерального генерального прокурора.
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Сьогодні співробітники Федерального відомства кримінальної поліції у районі Одер-Шпре затримали громадянина України Вадима Я., якого підозрюють у роботі на іноземну розвідку.
Щонайменше з липня 2025 року Вадим Я. підтримував зв’язок із російською розвідувальною службою через посередника. На тлі війни між російською федерацією та Україною він, перебуваючи в Німеччині, збирав для цієї спецслужби інформацію, що має військове значення. Йдеться, зокрема, про дані щодо виробництва бронетехніки, боєприпасів і вибухових речовин, а також про особовий склад і військові об’єкти в місцях, призначених для забезпечення безпеки східного флангу НАТО. Хоча частина цієї інформації була у відкритому доступі, обвинувачений також цілеспрямовано намагався отримати інші дані, контактуючи з окремими особами в європейському оборонному секторі
Завтра обвинуваченого буде доставлено до слідчого судді Федерального верховного суду, який офіційно ознайомить його з ордером на арешт і ухвалить рішення щодо взяття під варту.
У Німеччині звинуватили російську військову розвідку в кібератаках на ЄС та НАТО09.09.24, 12:44 • 11793 перегляди