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В Германии задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу рф

Киев • УНН

 • 1404 просмотра

В Германии задержали гражданина Украины, который, по данным прокуратуры, собирал для рф военную информацию. Завтра суд решит вопрос об аресте.

В Германии задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу рф
Фото иллюстративное

Гражданина Украины задержали в Германии по подозрению в работе на российскую разведку — он собирал данные о производстве бронетехники, боеприпасов и взрывчатых веществ, завтра его доставят в суд, передает УНН со ссылкой на сообщение Федерального генерального прокурора.

Детали

Сегодня сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции в районе Одер-Шпре задержали гражданина Украины Вадима Я., которого подозревают в работе на иностранную разведку.

По меньшей мере с июля 2025 года Вадим Я. поддерживал связь с российской разведывательной службой через посредника. На фоне войны между российской федерацией и Украиной он, находясь в Германии, собирал для этой спецслужбы информацию, имеющую военное значение. Речь идет, в частности, о данных о производстве бронетехники, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также о личном составе и военных объектах в местах, предназначенных для обеспечения безопасности восточного фланга НАТО. Хотя часть этой информации находилась в открытом доступе, обвиняемый также целенаправленно пытался получить другие данные, контактируя с отдельными лицами в европейском оборонном секторе 

— говорится в сообщении.

Завтра обвиняемого доставят к следственному судье Федерального верховного суда, который официально ознакомит его с ордером на арест и примет решение о заключении под стражу.

В Германии обвинили российскую военную разведку в кибератаках на ЕС и НАТО09.09.24, 12:44 • 11793 просмотра

Антонина Туманова

Криминал и ЧПНовости Мира
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Германия
Украина