В Германии задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу рф

Фото иллюстративное

Гражданина Украины задержали в Германии по подозрению в работе на российскую разведку — он собирал данные о производстве бронетехники, боеприпасов и взрывчатых веществ, завтра его доставят в суд, передает УНН со ссылкой на сообщение Федерального генерального прокурора.

Детали

Сегодня сотрудники Федерального ведомства уголовной полиции в районе Одер-Шпре задержали гражданина Украины Вадима Я., которого подозревают в работе на иностранную разведку.

По меньшей мере с июля 2025 года Вадим Я. поддерживал связь с российской разведывательной службой через посредника. На фоне войны между российской федерацией и Украиной он, находясь в Германии, собирал для этой спецслужбы информацию, имеющую военное значение. Речь идет, в частности, о данных о производстве бронетехники, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также о личном составе и военных объектах в местах, предназначенных для обеспечения безопасности восточного фланга НАТО. Хотя часть этой информации находилась в открытом доступе, обвиняемый также целенаправленно пытался получить другие данные, контактируя с отдельными лицами в европейском оборонном секторе — говорится в сообщении.

Завтра обвиняемого доставят к следственному судье Федерального верховного суда, который официально ознакомит его с ордером на арест и примет решение о заключении под стражу.

В Германии обвинили российскую военную разведку в кибератаках на ЕС и НАТО