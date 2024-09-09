В Германии обвинили российскую военную разведку в кибератаках на ЕС и НАТО

Разведка Германии объявила предупреждение кибергруппе, принадлежащей к подразделению 29155 российской военной разведки (гру), из-за того, что она осуществляла кибератаки против стран НАТО и ЕС. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В понедельник, 9 сентября, Немецкое Федеральное управление по защите Конституции (Bundesverfassungsschutz) вместе с ФБР, Агентством кибербезопасности США CISA, АНБ и другими международными партнерами объявило предупреждение группе, известной под названием UNC2589.

В своем предупреждении в соцсети Х спецслужба заявила, что группа, также известная как Cadet Blizzard или Ember Bear, осуществляет деятельность с целью шпионажа и саботажа, которая часто сопровождается повреждением веб-сайтов и публикацией похищенных данных.

Издание отметило, что подразделение ГРУ, к которому принадлежит группировка, подозревается в причастности к отравлению бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании в 2018 году.

Напомним

В августе Госспецсвязи предупреждало о кибератаках с использованием тематики "военнопленных с Курского направления". За атаку ответственна группировка UAC-0020 (Vermin).