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У Німеччині звинуватили російську військову розвідку в кібератаках на ЄС та НАТО

У Німеччині звинуватили російську військову розвідку в кібератаках на ЄС та НАТО

Київ • УНН

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Німецька розвідка попередила про кібергрупу UNC2589, пов'язану з гру рф, яка атакує країни НАТО і ЄС. Група здійснює шпигунство та саботаж, пошкоджуючи сайти та публікуючи викрадені дані.

Розвідка Німеччини оголосила попередження кібергрупі, що належить до підрозділу 29155 російської військової розвідки (гру), через те, що вона здійснювала кібератаки проти країн НАТО і ЄС. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

У понеділок, 9 вересня, Німецьке Федеральне управління з захисту Конституції (Bundesverfassungsschutz) разом з ФБР, Агентством кібербезпеки США CISA, АНБ і іншими міжнародними партнерами оголосило попередження групі, відомій під назвою UNC2589.

У своєму попередженні у соцмережі Х спецслужба заявила, що група, також відома як Cadet Blizzard або Ember Bear, здійснює діяльність з метою шпигунства і саботажу, яка часто супроводжується пошкодженням веб-сайтів і публікацією викрадених даних.

Видання зазначило, що підрозділ ГРУ, до якого належить угруповання, підозрюється в причетності до отруєння колишнього російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у Великій Британії у 2018 році.

Нагадаємо

У серпні Держспецзв'язку попереджало про кібератаки з використанням тематики "військовополонених з Курського напрямку". За атаку відповідальне угруповання UAC-0020 (Vermin).

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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