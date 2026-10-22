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Ракетний удар рф по ринку в Лозовій: кількість постраждалих різко зросла

Київ • УНН

 • 440 перегляди

Російський ракетний удар по ринку в Лозовій забрав життя двох жінок. Ще 34 людини дістали поранення, рятувальні роботи тривають.

Ракетний удар рф по ринку в Лозовій: кількість постраждалих різко зросла

У Лозовій на Харківщині різко збільшилася кількість постраждалих внаслідок ракетного удару рф по ринку 22 жовтня, двоє загиблих - жінки. Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та у ДСНС у соцмережах, пише УНН.

За уточненою інформацією, в Лозовій загинули 50-річна та 60-річна жінки. Найщиріші співчуття рідним та близьким. Ще 34 людини зазнали поранень різного ступеня важкості

- повідомив Синєгубов.

З його слів, усім надається необхідна медична допомога. Рятувальні роботи на місці ворожого обстрілу тривають, додав голова ОВА.

У ДСНС уточнили, що "за попередніми даними, 2 людей загинули, ще 34 постраждали внаслідок російського ракетного удару по ринку в місті Лозова".

"Виникла пожежа в будівлі магазину, пошкоджені інші торговельні об’єкти, багатоквартирний і приватний житлові будинки та легкові автомобілі", - зазначив в ОВА.

росіяни вдарили по ринку в Лозовій: є загиблі, багато постраждалих22.10.26, 12:29 • 1910 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
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Війна в Україні
Олег Синєгубов
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Лозова