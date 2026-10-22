Ракетний удар рф по ринку в Лозовій: кількість постраждалих різко зросла
Київ • УНН
Російський ракетний удар по ринку в Лозовій забрав життя двох жінок. Ще 34 людини дістали поранення, рятувальні роботи тривають.
У Лозовій на Харківщині різко збільшилася кількість постраждалих внаслідок ракетного удару рф по ринку 22 жовтня, двоє загиблих - жінки. Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та у ДСНС у соцмережах, пише УНН.
За уточненою інформацією, в Лозовій загинули 50-річна та 60-річна жінки. Найщиріші співчуття рідним та близьким. Ще 34 людини зазнали поранень різного ступеня важкості
З його слів, усім надається необхідна медична допомога. Рятувальні роботи на місці ворожого обстрілу тривають, додав голова ОВА.
У ДСНС уточнили, що "за попередніми даними, 2 людей загинули, ще 34 постраждали внаслідок російського ракетного удару по ринку в місті Лозова".
"Виникла пожежа в будівлі магазину, пошкоджені інші торговельні об’єкти, багатоквартирний і приватний житлові будинки та легкові автомобілі", - зазначив в ОВА.
росіяни вдарили по ринку в Лозовій: є загиблі, багато постраждалих22.10.26, 12:29 • 1910 переглядiв