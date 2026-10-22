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Ракетный удар рф по рынку в Лозовой: число пострадавших резко возросло

Киев • УНН

 • 1370 просмотра

Российский ракетный удар по рынку в Лозовой унес жизни двух женщин. Еще 34 человека получили ранения, спасательные работы продолжаются.

Ракетный удар рф по рынку в Лозовой: число пострадавших резко возросло

В Лозовой Харьковской области резко увеличилось число пострадавших в результате ракетного удара рф по рынку 22 октября, двое погибших — женщины. Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и в ГСЧС в соцсетях, пишет УНН.

По уточнённой информации, в Лозовой погибли 50-летняя и 60-летняя женщины. Искренние соболезнования родным и близким. Ещё 34 человека получили ранения различной степени тяжести

— сообщил Синегубов.

По его словам, всем оказывается необходимая медицинская помощь. Спасательные работы на месте вражеского обстрела продолжаются, добавил глава ОВА.

В ГСЧС уточнили, что "по предварительным данным, 2 человека погибли, ещё 34 пострадали в результате российского ракетного удара по рынку в городе Лозовая".

"Возник пожар в здании магазина, повреждены другие торговые объекты, многоквартирные и частные жилые дома, а также легковые автомобили", — отметил он в ОВА.

россияне ударили по рынку в Лозовой: есть погибшие, много пострадавших22.10.26, 12:29 • 2220 просмотров

Юлия Шрамко

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