россияне ударили по рынку в Лозовой: есть погибшие, много пострадавших
Киев • УНН
Российские войска атаковали рынок в Лозовой, погибли два человека, 11 пострадали. За сутки в Харьковской области погибла женщина, 15 человек получили ранения.
В Харьковской области 22 октября российские войска ударили по рынку в Лозовой, известно о двух погибших и 11 пострадавших. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях, пишет УНН.
Оккупанты ударили по рынку в Лозовой. На эту минуту, по предварительным данным, известно о двух погибших и 11 пострадавших
По его словам, "на месте работают медики, подразделения ГСЧС, правоохранители".
Дополнение
По данным ГУНП в области, за прошедшие сутки россияне атаковали город Харьков и населённые пункты Харьковского, Богодуховского, Купянского, Изюмского и Лозовского районов. Против мирного населения оккупанты применяли ракеты и беспилотники. Погибла женщина, ещё 15 человек пострадали.