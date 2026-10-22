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россияне ударили по рынку в Лозовой: есть погибшие, много пострадавших

Киев • УНН

 • 442 просмотра

Российские войска атаковали рынок в Лозовой, погибли два человека, 11 пострадали. За сутки в Харьковской области погибла женщина, 15 человек получили ранения.

россияне ударили по рынку в Лозовой: есть погибшие, много пострадавших
фото иллюстративное

В Харьковской области 22 октября российские войска ударили по рынку в Лозовой, известно о двух погибших и 11 пострадавших. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях, пишет УНН.

Оккупанты ударили по рынку в Лозовой. На эту минуту, по предварительным данным, известно о двух погибших и 11 пострадавших

- сообщил Синегубов.

По его словам, "на месте работают медики, подразделения ГСЧС, правоохранители".

Дополнение

По данным ГУНП в области, за прошедшие сутки россияне атаковали город Харьков и населённые пункты Харьковского, Богодуховского, Купянского, Изюмского и Лозовского районов. Против мирного населения оккупанты применяли ракеты и беспилотники. Погибла женщина, ещё 15 человек пострадали.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Взрывы
Война в Украине
Олег Синегубов
Харьковская область
Изюм
Лозовая
Купянск
Харьков