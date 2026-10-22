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Financial Times

росіяни вдарили по ринку в Лозовій: є загиблі, багато постраждалих

Київ • УНН

 • 240 перегляди

Російські війська атакували ринок у Лозовій, загинули двоє людей, 11 постраждали. За добу на Харківщині загинула жінка, 15 людей поранені.

росіяни вдарили по ринку в Лозовій: є загиблі, багато постраждалих
фото ілюстративне

У Харківській області 22 жовтня російські війська вдарили по ринку в Лозовій, відомо про двох загиблих і 11 постраждалих. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у соцмережах, пише УНН.

Окупанти вдарили по ринку в Лозовій. На цю хвилину, за попередніми даними, відомо про двох загиблих людей і 11 постраждалих

- повідомив Синєгубов.

З його слів, "на місці працюють медики, підрозділи ДСНС, правоохоронці".

Доповнення

За даними ГУНП в області, минулої доби росіяни атакували місто Харків та населені пункти Харківського, Богодухівського, Куп’янського, Ізюмського та Лозівського  районів. Проти мирного населення окупанти застосовували ракети та безпілотники. Загинула жінка, ще 15 постраждали.

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Вибухи
Війна в Україні
Олег Синєгубов
Харківська область
Ізюм
Лозова
Куп'янськ
Харків