росіяни вдарили по ринку в Лозовій: є загиблі, багато постраждалих
Київ • УНН
Російські війська атакували ринок у Лозовій, загинули двоє людей, 11 постраждали. За добу на Харківщині загинула жінка, 15 людей поранені.
У Харківській області 22 жовтня російські війська вдарили по ринку в Лозовій, відомо про двох загиблих і 11 постраждалих. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у соцмережах, пише УНН.
Окупанти вдарили по ринку в Лозовій. На цю хвилину, за попередніми даними, відомо про двох загиблих людей і 11 постраждалих
З його слів, "на місці працюють медики, підрозділи ДСНС, правоохоронці".
Доповнення
За даними ГУНП в області, минулої доби росіяни атакували місто Харків та населені пункти Харківського, Богодухівського, Куп’янського, Ізюмського та Лозівського районів. Проти мирного населення окупанти застосовували ракети та безпілотники. Загинула жінка, ще 15 постраждали.