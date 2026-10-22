"Жодних капостей" - ЗМІ показали найсексуальніші образи Кім Кардаш’ян на Геловін

Кім Кардаш’ян. Фото: TMZ

Одразу після святкування 46-річчя Кім Кардаш’ян TMZ звернули увагу на дещо не менш захопливе, ніж її ефектні фото: на її найзнаковіші костюми для Геловіну, які вона демонструвала протягом багатьох років, передає УНН.

Деталі

Видання зауважує, що Русалка, Шер та образи з фільму "Безглузді" (Clueless) — це лише мала частина вражаючої колекції геловінських костюмів Кім Кардаш’ян.

У 2022 році вона пішла ва-банк, перевтілившись у Містик із всесвіту "Людей Ікс" від Marvel: фірмовий синій грим на всьому тілі, яскраво-руде волосся та відвертий образ, що майже нічого не приховував!

А минулого року вона склала компанію своїй доньці Норт Вест, яка приміряла образи тіктокерів Pink Cardigan та Jay Guapo.

Кім Кардаш'ян виповнилося 46 років: як зірка реаліті-шоу побудувала мільярдний бізнес