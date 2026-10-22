"Жодних капостей" - ЗМІ показали найсексуальніші образи Кім Кардаш’ян на Геловін
Київ • УНН
TMZ зібрали найяскравіші геловінські образи Кім Кардаш’ян — від Шер і Русалки до Містик із «Людей Ікс». Минулого року вона позувала з донькою Норт.
Одразу після святкування 46-річчя Кім Кардаш’ян TMZ звернули увагу на дещо не менш захопливе, ніж її ефектні фото: на її найзнаковіші костюми для Геловіну, які вона демонструвала протягом багатьох років, передає УНН.
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Видання зауважує, що Русалка, Шер та образи з фільму "Безглузді" (Clueless) — це лише мала частина вражаючої колекції геловінських костюмів Кім Кардаш’ян.
У 2022 році вона пішла ва-банк, перевтілившись у Містик із всесвіту "Людей Ікс" від Marvel: фірмовий синій грим на всьому тілі, яскраво-руде волосся та відвертий образ, що майже нічого не приховував!
А минулого року вона склала компанію своїй доньці Норт Вест, яка приміряла образи тіктокерів Pink Cardigan та Jay Guapo.
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