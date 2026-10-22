"Никаких пакостей" — СМИ показали самые сексуальные образы Ким Кардашьян на Хэллоуин

Ким Кардашьян. Фото: TMZ

Сразу после празднования 46-летия Ким Кардашьян TMZ обратили внимание на кое-что не менее захватывающее, чем её эффектные фотографии: на её самые знаковые костюмы для Хэллоуина, которые она демонстрировала на протяжении многих лет, передаёт УНН.

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Издание отмечает, что Русалка, Шер и образы из фильма "Бестолковые" (Clueless) — лишь малая часть впечатляющей коллекции хэллоуинских костюмов Ким Кардашьян.

В 2022 году она пошла ва-банк, перевоплотившись в Мистик из вселенной "Людей Икс" от Marvel: фирменный синий грим на всём теле, ярко-рыжие волосы и откровенный образ, который почти ничего не скрывал!

А в прошлом году она составила компанию своей дочери Норт Вест, которая примерила образы тиктокеров Pink Cardigan и Jay Guapo.

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