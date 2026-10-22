У Києві через ускладнення руху на Південному мосту пустять додаткові рейси Kyiv City Express - з'явився розклад

Фото: УЗ

Через ускладнення руху столичним Південним мостом призначили додаткові рейси Kyiv City Express, передає УНН із посиланням на Укрзалізницю.

Деталі

Як повідомили в УЗ, додаткові поїзди курсуватимуть півкільцем Київ-Деміївський - Видубичі - Березняки - Дарниця - Русанівка - Лівобережна - Микільська Слобідка - Воскресенка - Райдужний - Почайна і зворотно. Таким чином, кияни отримають додаткове сполучення обома мостами – Дарницьким і Північним.

Перший додатковий рейс від Почайни (пересадка з Синьої гілки метро) в напрямку Троєщини вирушить о 16:56, а з Видубичів (пересадка з зеленої гілки метро) у напрямку Березняків – о 18:02.

Таким чином, починаючи з 16:40, інтервали між рейсами з правого берега на лівий становитимуть від 15 хвилин.

Станцію метро "Чернігівська" у Києві частково відкривають 23 жовтня

Розклад додаткових рейсів на 22 жовтня:

➡️Д20 Почайна (16:56) – Дарниця (17:31) – Київ-Деміївський (17:45)

➡️Д21 Київ-Деміївський (17:58) – Дарниця (18:22) – Почайна (18:47)

➡️Д22 Почайна (18:56) – Дарниця (19:31) – Київ-Деміївський (19:45)

➡️Д23 Київ-Деміївський (19:58) – Дарниця (20:22) – Почайна 20:47)

➡️Б15 Дарниця - Почайна - Святошин курсує зі станції Дарниця із затримкою 54 хв.

Рух Південним мостом у Києві частково відновили - як працює