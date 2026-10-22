Рух Південним мостом у Києві частково відновили - як працює

Рух Південним мостом у Києві відновили в одному напрямку після ранкової масованої атаки рф з використанням балістики. Про це повідомили 22 жовтня у КМВА, пише УНН.

Відновлено рух транспорту Південним мостом у напрямку з лівого на правий берег. При оголошенні червоного рівня небезпеки рух транспорту буде припинено в обох напрямках - повідомили у КМВА оновлення щодо руху Південним мостом у Києві станом на 16:15 22 жовтня.

Нагадаємо

Вранці 22 жовтня у зв'язку з ворожою атакою на столицю було спочатку обмежено рух транспорту Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег, а згодом тимчасово перекрито в обох напрямках.

Нічні обстріли України забрали життя щонайменше 6 людей, десятки постраждали – наслідки атак по регіонах