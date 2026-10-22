Рух Південним мостом у Києві частково відновили - як працює
Київ • УНН
У Києві відновили рух Південним мостом із лівого на правий берег. За червоного рівня небезпеки міст знову перекриють повністю.
Рух Південним мостом у Києві відновили в одному напрямку після ранкової масованої атаки рф з використанням балістики. Про це повідомили 22 жовтня у КМВА, пише УНН.
Відновлено рух транспорту Південним мостом у напрямку з лівого на правий берег. При оголошенні червоного рівня небезпеки рух транспорту буде припинено в обох напрямках
Нагадаємо
Вранці 22 жовтня у зв'язку з ворожою атакою на столицю було спочатку обмежено рух транспорту Південним мостом у напрямку з правого на лівий берег, а згодом тимчасово перекрито в обох напрямках.
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