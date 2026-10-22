Движение по Южному мосту в Киеве частично восстановили - как работает
Киев • УНН
В Киеве восстановили движение по Южному мосту с левого на правый берег. При красном уровне опасности мост снова полностью перекроют.
Движение по Южному мосту в Киеве восстановили в одном направлении после утренней массированной атаки рф с использованием баллистики. Об этом 22 октября сообщили в КГВА, пишет УНН.
Движение транспорта по Южному мосту восстановлено в направлении с левого на правый берег. При объявлении красного уровня опасности движение транспорта будет прекращено в обоих направлениях
Напомним
Утром 22 октября в связи с вражеской атакой на столицу сначала было ограничено движение транспорта по Южному мосту в направлении с правого на левый берег, а впоследствии временно перекрыто в обоих направлениях.
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