Движение по Южному мосту в Киеве частично восстановили - как работает

Движение по Южному мосту в Киеве восстановили в одном направлении после утренней массированной атаки рф с использованием баллистики. Об этом 22 октября сообщили в КГВА, пишет УНН.

Движение транспорта по Южному мосту восстановлено в направлении с левого на правый берег. При объявлении красного уровня опасности движение транспорта будет прекращено в обоих направлениях